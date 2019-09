Björn Brunkow ist Partner von Pierau Planung

Hamburg, September 2019. Björn Brunkow, bisher Geschäftsführer der Pierau Unternehmensberatung GmbH, hat die Hamburger Experten für Logistikplanung und Logistikberatung durch seine Beteiligung als geschäftsführender Gesellschafter verstärkt.



Seit 2015 in der Geschäftsführung von Pierau Planung verantwortet Björn Brunkow den Ausbau des Beratungsgeschäfts in den Bereichen Industrie und Produktion, wie z.B. Automotive, Luftfahrt und Ma-schinenbau, sowie die nationale und internationale Weiterentwicklung der gesamten Geschäftsaktivitä-ten. Dabei bringt er seine langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Fabrikplanung und -organisation, Internationale Zusammenarbeit, Synchrone Produktion sowie in sämtlichen neuen Themen innerhalb der Logistikbranche gewinnbringend ein.



In der Fokussierung auf diese Kompetenzfelder sieht Björn Brunkow auch weiterhin den richtigen Weg, um den kontinuierlichen Wachstumskurs von Pierau Planung zu unterstützen. "Wir verfügen mit einem motivierten, leistungsstarken und kompetenten Team sowie der Erfahrung aus mehr als 55 Jahren und über 1.500 erfolgreich realisierten Projekten über unglaublich viel Potenzial, da besteht keinerlei Veran-lassung, neue Herausforderungen zu scheuen", ist er überzeugt. "Ich freue mich besonders darauf, als Teil der Gesellschaft die unternehmerische Entwicklung sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene weiter voranzutreiben und die Zukunft von Pierau Planung so aktiv mitzugestalten."

Über Pierau PlanungPierau Unternehmensberatung GmbH ist ein namhaftes Planungsbüro für Logistik und Organisation in Europa. Über inzwischen fünf Jahrzehnte hat sich die 1961 gegründete Pierau Unternehmensberatung GmbH einen Namen im Bereich der Planung von Logistiklösungen gemacht. Bis heute haben die Planungsexperten über 1.500 Projekte in Europa und der Russischen Föderation realisiert. Neben dem Hauptsitz in der Hansestadt Hamburg ist das Unternehmen ebenso in der Russischen Föderation, der Türkei, Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich und Österreich vertreten.Weitere Informationen erteilen:Pierau Unternehmensberatung GmbHNicole Morganti, Herdis SeibtGrotenbleken 33, D-22391 HamburgTel.: +49 - (0)40 606 899-0Fax: +49 - (0)40 606 899-14E-Mail: mailto:marketing@pierau-planung.de