Pierau Planung optimiert die Logistikprozesse für die GÖDE Gruppe

Hamburg, Juni 2019. Eine deutliche Steigerung der täglichen Sendungsanzahl mit einem erweiterten Artikelspektrum - zur Erweiterung der Kapazitäten am Standort Waldaschaff/Bayern hat sich die GÖDE Gruppe Unterstützung von Pierau Planung geholt. Das international tätige E-Commerce- und Versandhandelsunternehmen reagiert damit auf die sich verändernden Kundenanforderungen. Pierau Pla-nung entwickelte eine Lösung, die mit gezieltem Technikeinsatz und optimierter Flächennutzung zu effizienteren Prozessen führt. Das erklärte Ziel wurde konsequent umgesetzt: Seit Inbetriebnahme der neuen Logistik im ersten Quartal dieses Jahres verfügt die GÖDE Gruppe über Kapazitäten, die schon im Einschichtbetrieb eine Abwicklung von bis zu 10.000 Sendungen am Tag im Warenausgang ermöglichen - das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent.



Münzen, Medaillen, Briefmarken, Schmuck und Uhren: Mit weltweit mehr als zehn Millionen Kunden zählt die GÖDE Gruppe zu den erfolgreichsten Online- und Versandhändlern von Sammlerartikeln und hat durch langjährige Erfahrung eine hohe Affinität für die Kundenerwartungen entwickelt.



Verändertes Sammlerverhalten erfordert Anpassungen



Im Laufe der Zeit hat sich der Trend im Sammlerbereich gewandelt: Aus einem begrenzten Artikelspektrum, das in großen Mengen versendet wurde, ist ein breiteres, an einen sehr spezialisierten Empfängerkreis adressiertes Sortiment geworden. "Um auch künftig wettbewerbsfähig zu sein, mussten wir diese Entwicklung berücksichtigen und unsere Prozesse anpassen", sagt Alexander Fried, Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortlich für Logistik & IT der GÖDE Gruppe. "Für eine entsprechende Konzepterstellung und Realisierung holten wir uns die Logistikberater von Pierau Planung an Bord, die uns seit mehr als 25 Jahren zuverlässig unterstützen."



Die von Pierau Planung entwickelten Maßnahmen zielen darauf ab, neue Kapazitäten mit der vorhandenen Logistik reibungslos zu verbinden. "Durch den Einbau von Tablarliften über zwei Etagen in einem neu geschaffenen Anbau kann die Nutzung der Grundfläche für die Lagerung selten angesprochener C-Artikel maximiert werden", erklärt Jan-Hendrik Plumhoff, Projektleiter bei Pierau Planung. "Darüber hinaus wurde eine neue Versandkartonagetechnik mit Volumenreduzierungsoption eingeführt, sodass nun der größte Teil der Sendungen automatisiert an einer Packstraße abgewickelt wird. Spezielle Kommissionierwagen mit der Option auf insgesamt 70 Aufträge pro Wagen erleichtern dabei das Multi-Order-Picking."



Die versandte Ware - Münzen und Medaillen verschiedenster Art und Ausführung - stellt hohe Qualitätsanforderungen an die Verpackung. Im Kommissionierbereich richtet ein Kartonaufrichter die Trays aus hochwertiger Pappe auf. An den Packplätzen kontrollieren die Mitarbeiter die Sendungsinhalte und fügen händisch GÖDE Flyer und weitere Marketingmaterialien hinzu. Im Packerei- und Versandbereich werden die Kartons durch einen automatischen Volumenreduzierer und -deckler maschinell auf die Füllhöhe reduziert. Es werden Minimalhöhen von 40 Millimetern erreicht, sodass stets der kostengünstigste Versand gewährleistet ist.



Um die Lagerfläche im Kommissionierbereich besser auszunutzen, wurden dort vorhandene Durchlaufregale gegen weniger tiefe Fachbodenregale ausgetauscht. Die sehr kompakten Artikelpositionen kön-nen so platzoptimiert über- und nebeneinander gelagert werden. Die Fördertechnik wurde komplett erneuert und zukünftigen Anforderungen entsprechend ausgelegt, da sich weitere Investitionen in die vorhandenen Geräte nicht mehr gerechnet haben und die bestehenden Serviceverträge nicht verlängert werden konnten.



"Wir haben mit dem Beraterteam von Pierau Planung die Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung schrittweise eingeführt", sagt Alexander Fried. "So war der Übergang im laufenden Betrieb fließend. Wir verfügen jetzt über eine moderne, leistungsstarke Logistik, die sich zukünftigen Anforderungen flexibel anpassen kann."



Bildmaterial:



Bild "1906-GÖDE-Volred+deck"

©GÖDE Gruppe

Bildunterschrift:

Der Volumenreduzierer und -deckler bringt die Kartons automatisch auf die Füllhöhe - das spart Kosten.



Bild "1906-GÖDE - Wendelförderer"

©GÖDE Gruppe

Bildunterschrift:

Nach der Versandetikettierung werden die Kartons über den Wendelförderer nach oben transportiert und über Rutschen auf ihre Routen verteilt.



Bild "1906-GÖDE - Kommissionierwagen"

©Pierau Unternehmensberatung GmbH

Bildunterschrift:

Der spezielle Kommissionierwagen mit ausziehbaren Schubladen bietet die Option des Multi-Order-Pickings: Bis zu 70 Aufträge können parallel bearbeitet werden.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Über Pierau PlanungPierau Unternehmensberatung GmbH ist ein namhaftes Planungsbüro für Logistik und Organisation in Europa. Über inzwischen fünf Jahrzehnte hat sich die 1961 gegründete Pierau Unternehmensberatung GmbH einen Namen im Bereich der Planung von Logistiklösungen gemacht. Bis heute haben die Planungsexperten über 1.500 Projekte in Europa und der Russischen Föderation realisiert. Neben dem Hauptsitz in der Hansestadt Hamburg ist das Unternehmen ebenso in der Russischen Föderation, der Türkei, Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich und Österreich vertreten.Weitere Informationen erteilen:Pierau Unternehmensberatung GmbHNicole Morganti, Herdis SeibtGrotenbleken 33, D-22391 HamburgTel.: +49 - (0)40 606 899-0Fax: +49 - (0)40 606 899-14E-Mail: mailto:marketing@pierau-planung.de