Pierau Planung übernimmt Kontraktlogistik-Ausschreibung für foodforplanet

Hamburg, Mai 2019. Ein erfolgreiches Webshop-Geschäft erobert internationale Märkte, die Kapazitäten des eingesetzten Logistikdienstleisters können das Wachstum jedoch nicht tragen - was tun? Die foodforplanet GmbH & Co. KG, Teil des auf Super-Premium-Nahrung für Nutz- und Heimtiere sowie hochwertige Lebensmittel spezialisierten Familienunternehmens ERBACHER the food family, holte sich Unterstützung von Pierau Planung, um diese Frage zu beantworten. Die Hamburger Logistikexperten erstellten die Ausschreibungsunterlagen und koordinierten die Beauftragung eines Dienstleisters, der die Versandabwicklung inklusive Vorratshaltung und Retourenabwicklung für neue europäische Zielmärkte verantwortet sowie sukzessive auch für die bestehenden Märkte übernimmt.



Seit mehr als 75 Jahren steht das Unternehmen ERBACHER the food family für Erfahrung und Innovation. Mit dem Eintritt seiner Marke JOSERA petfood in das E-Commerce-Geschäft werden über das Internet sehr erfolgreich Eigenmarken und ausgewähltes Zubehör für Hunde, Katzen und Pferde verkauft - von foodforplanet, 2012 gegründete Vertriebsgesellschaft für neue Geschäftsmodelle und interner Marketingdienstleister.



Am Unternehmenshauptsitz in Kleinheubach/Bayern werden neben den B2C-Verkaufsartikeln auch Stückgut wie POS- und Werbeartikel gelagert. Aktuell besteht der Lagerbereich aus Palettenstellplätzen, in Fachbodenregalen wird Kartonware gelagert. Sowohl die Kommissionierung als auch die Abwicklung an den Packplätzen erfolgt manuell.



Neue Kraft für das B2C-Geschäft



Mittelfristig wird ein jährliches Wachstum von 20 bis 30 Prozent im Sendungsausgang erwartet. Um dafür gewappnet zu sein, hat foodforplanet frühzeitig die richtigen Maßnahmen getroffen: Das B2C-Geschäft sollte über einen neuen externen Dienstleister abgewickelt werden. Dieser musste nicht nur die Kapazitäten bereitstellen, um das Geschäft auf internationaler Ebene umzusetzen, sondern auch, um die bestehenden Märkte sukzessive zu übernehmen. "Weil von der richtigen Auswahl des Kontraktlogistikers vor allem auch finanziell viel abhängt, waren wir schnell davon überzeugt, dass Pierau Planung aufgrund der umfassenden Erfahrung bei dieser Aufgabenstellung der für uns passende Partner ist", sagt Benjamin Arnold, CEO foodforplanet.



Fortschreitende internationale Expansion bei gleichbleibend hoher Qualität und Kundenorientierung - Ziele von foodforplanet, die nur umgesetzt werden können, wenn der externe Dienstleister mitzieht. Für das Hamburger Beraterteam um Seniorberater Dirk Wohlgemuth bedeutete dies zunächst, einen projektbezogenen Fragenkatalog zu erstellen, der Grundlagen für eine Dienstleisterausschreibung Kontraktlogistik enthält. "Nach Erhebung der Entwicklungsdaten für die Ausschreibung erfolgte die IST-Aufnahme der aktuellen Logistikabwicklung sowie in Abstimmung mit unserem Kunden die SOLL-Analyse zur Ermittlung des Bedarfs", erklärt Projektleiter Dirk Wohlgemuth. "Nachdem wir auf dieser Grundlage unsere Vorschläge, darauffolgende Angebotsanfragen sowie eine abschließende Empfehlung infrage kommender Anbieter abgegeben hatten, fiel zeitnah eine klare Entscheidung für LOEWE Logistics & Care." Der Dienstleister aus Herford/Nordrhein-Westfalen hatte einen neuen Hallenabschnitt in Betrieb genommen, der foodforplanet für das aktuelle Geschäft und auch in Zukunft mehr als ausreichend Lagerfläche für eine reibungslose Abwicklung bietet. "Der Übergang zwischen der Restlaufzeit des bestehenden Dienstleisterverhältnisses und dem Go-Live des neuen Dienstleistervertrages lief optimal", schließt Benjamin Arnold. "Gemeinsam mit LOEWE Logistics & Care und Pierau Planung haben wir erfolgreich die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen."





Bild "Werk":

© JOSERA petfood GmbH & Co. KG

Bildunterschrift:

Über fast 40 Jahre hat sich der JOSERA-Firmenkomplex im Industriegebiet Kleinheubach kontinuierlich zu seiner heutigen Größe entwickelt.



Bild "Produkte HKP":

© JOSERA petfood GmbH & Co. KG

Bildunterschrift:

Hochwertige Produkte für Hunde, Katzen und Pferde - foodforplanet vertreibt auch die unternehmenseigene Marke JOSERA petfood erfolgreich über den Onlineshop.



Bild "Herford0002":

© LOEWE Logistics & Care GmbH:

Bildunterschrift:

Individuelle Lösungen für Distributionslogistik und Fulfillment - der Dienstleister LOEWE Logistics & Care bietet seinen Kunden am Standort Herford rund 30.000m² Lagerfläche.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Über Pierau PlanungPierau Unternehmensberatung GmbH ist ein namhaftes Planungsbüro für Logistik und Organisation in Europa. Über inzwischen fünf Jahrzehnte hat sich die 1961 gegründete Pierau Unternehmensberatung GmbH einen Namen im Bereich der Planung von Logistiklösungen gemacht. Bis heute haben die Planungsexperten über 1.500 Projekte in Europa und der Russischen Föderation realisiert. Neben dem Hauptsitz in der Hansestadt Hamburg ist das Unternehmen ebenso in der Russischen Föderation, der Türkei, Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich und Österreich vertreten.Weitere Informationen erteilen:Pierau Unternehmensberatung GmbHNicole Morganti, Herdis SeibtGrotenbleken 33, D-22391 HamburgTel.: +49 - (0)40 606 899-0Fax: +49 - (0)40 606 899-14E-Mail: mailto:marketing@pierau-planung.de