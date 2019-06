Franz Stöger verstärkt internationale Vertriebsaktivitäten von Pierau Planung

Hamburg, Februar 2019. Mit sofortiger Wirkung beteiligt sich Franz Stöger als Partner an der Pierau Unternehmensberatung GmbH. Der Österreicher verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau globaler Märkte und Teams. Dieses Know-how stellt Franz Stöger künftig zur Verfügung, um die Hamburger Logistikexperten aktiv bei der Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten zu unterstützen.



"Pierau Planung verbucht ein kontinuierlich starkes Wachstum", sagt Geschäftsführer Björn Brunkow. "Um diesen Motor am Laufen zu halten, investieren wir verstärkt in den Ausbau unseres internationalen Netzwerkes. Mit Franz Stöger steht uns ein Gesellschafter zur Seite, der uns mit seinem umfassenden Branchenwissen auf operativer Ebene optimal unterstützt."



Nicht nur das Fachwissen spricht für Franz Stöger als Partner von Pierau Planung, sondern insgesamt auch über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Logistik und Supply-Chain-Automatisierung. In verschiedenen internationalen Unternehmen war er sehr erfolgreich in Führungspositionen aktiv - vielen in der Branche wird er durch seine zwölfjährige Tätigkeit bei SSI-Schäfer sowie aus über 13 Jahren bei Dematic/Siemens bekannt sein.



"30 Jahre sind eine lange Zeit, in der ich eine Vielzahl von Projekten erfolgreich geplant und umgesetzt habe und die Wettbewerbsfähigkeit namhafter Unternehmen nachhaltig verbessern konnte", sagt Franz Stöger. "Gemeinsam mit meinen Kunden wurden so echte Erfolgsgeschichten geschrieben." Diesen Kurs mit der aktuellen Allianz fortzusetzen, ist das erklärte Ziel. Franz Stöger ergänzt das Team der Hamburger Logistikberatung als kompetenter Ansprechpartner für Österreich, die Schweiz sowie Süd- und Osteuropa und bringt sein internationales Netzwerk in das operative Geschäft von Pierau Planung ein.



"Wir freuen uns sehr auf diese vielversprechende Kooperation und sind überzeugt, dass wir miteinander noch eine Menge bewegen werden!", sind sich die Geschäftsführung von Pierau Planung und Franz Stöger einig.





Bildmaterial:



Image Franz Stöger

Bildquelle: F. Stöger

Bildunterschrift: Franz Stöger ist neuer Partner der Pierau Unternehmensberatung GmbH.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Über Pierau PlanungPierau Unternehmensberatung GmbH ist ein namhaftes Planungsbüro für Logistik und Organisation in Europa. Über inzwischen fünf Jahrzehnte hat sich die 1961 gegründete Pierau Unternehmensberatung GmbH einen Namen im Bereich der Planung von Logistiklösungen gemacht. Bis heute haben die Planungsexperten über 1.500 Projekte in Europa und der Russischen Föderation realisiert. Neben dem Hauptsitz in der Hansestadt Hamburg ist das Unternehmen ebenso in der Russischen Föderation, der Türkei, Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich und Österreich vertreten.Weitere Informationen erteilen:Pierau Unternehmensberatung GmbHNicole Morganti, Herdis SeibtGrotenbleken 33, D-22391 HamburgTel.: +49 - (0)40 606 899-0Fax: +49 - (0)40 606 899-14E-Mail: mailto:marketing@pierau-planung.de