Queisser Pharma: Neues Logistikzentrum für weltweites Fulfillment

Hamburg, Dezember 2018. Seit über 30 Jahren entwickelt, produziert und vermarktet Queisser Pharma aus Flensburg erfolgreich Arzneimittel, Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. Aus dem nördlichen Schleswig-Holstein erfolgt die zentrale Distribution für Produkte der bekannten Marken Doppelherz und Protefix für den nationalen und internationalen Markt. Das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens fordert nun zusätzliche Kapazitäten, die durch den Neubau eines hochmodernen Logistikzentrums geschaffen werden. Die Planung und Umsetzung der Logistikanlage übernahm die Pierau Unternehmensberatung GmbH aus Hamburg. Die neue Zentrale für das weltweite Fulfillment wird in drei Bauabschnitten realisiert. In der letzten Ausbaustufe bietet das vollautomatisierte Paletten-Hochregallager (HRL) Platz für bis zu 70.000 Paletten.



Der Neubau war erforderlich, weil der Flensburger Hauptsitz keine Erweiterungsflächen für das Mengenwachstum von Queisser Pharma mehr bietet. Die Standortauswahl fiel daher auf ein 40.000 m2 großes Grundstück im rund 5 Kilometer entfernten Gewerbegebiet in der benachbarten Gemeinde Handewitt.



Zentralisierte und leistungsstarke Abwicklung



In dem dreigeschossigen Neubau bündelt Queisser Pharma in Zukunft die gesamte Logistik, inklusive Lagerhaltung, Kommissionierung sowie Versand für den nationalen und internationalen Markt. "Dadurch werden am Hauptsitz in Flensburg Flächen für die Produktion frei, und wir sind für weiteres Wachstum bestens gerüstet", erklärt Sven Müller, Logistikleiter bei Queisser Pharma. "Nachdem die Berater von Pierau Planung um Projektleiter Andreas Beermann unseren Bedarf bereits mit der Durchführung einer Zukunftsplanung ermittelt haben, stehen sie uns nun auch bei der Realisierung aller notwendigen Maßnahmen zur Seite."



Baulich und funktional bietet das neue Logistikzentrum Erweiterungsoptionen, um die weitere Unternehmensexpansion abbilden zu können. "Langfristigkeit war die Grundlage unserer Planung, sowohl bei der Entwicklung der Gebäudestruktur als auch bei der Logistikplanung", sagt Andreas Beermann. "Mit gezielter Automatisierung schaffen wir die Voraussetzungen für eine optimale Einlagerung und hocheffiziente intralogistische Abläufe vom Wareneingang bis zum Warenausgang."



Herzstück der größten Investition der Firmengeschichte - sie liegt im zweistelligen Millionenbereich - ist das 26 m hohe, vollautomatisierte Paletten-HRL in Silobauweise. Es bietet in der ersten Ausbaustufe auf 12 Ebenen Platz für 30.000 Paletten, bei Bedarf können bis zu 70.000 Palettenstellplätze realisiert werden. Das HRL dient als Nachschublager der Bereiche Produktion und Versand sowie als Kommissionierlager für Exportware. In fünf Gassen sorgt je ein Regalbediengerät für die automatische Ein- und Auslagerung der Artikel.



Effiziente Kommissionierung



Die Anlieferung aus dem HRL zur Kommissionierung erfolgt artikelrein auf Palette. Die Regalbediengeräte transportieren die Paletten zum Auslagerstich. Dort werden sie von Staplern aufgenommen, zum Palettenregal gefahren und entsprechend bereitgestellt.



Die Kommissionierung der nationalen sowie der weltweiten Exportsendungen erfolgt direkt und auftragsbezogen sowohl auf Ganz- als auch parallel auf Mischpaletten. Im Erdgeschoss des neuen Logistikzentrums sind der Nachschub für die Großkommissionierung sowie das Reservelager für die Kleinkommissionierung vorgesehen. Zwei Pickplätze stehen hier zur Verfügung, um die Ganzkartonkommissionierung für Exportsendungen und den Nachschub abzuwickeln.



Für die Kleinkommissionierung sind im Obergeschoss zwölf Pickplätze geplant: "Um die Abläufe effizienter zu gestalten, wird auf eine zweistufige Kommissionierung erweitert", so Andreas Beermann. "Künftig wird der Nachschub auf Rollcontainern und Paletten bereitgestellt und in ein Durchlaufregal eingelagert. Von hier aus werden die entsprechenden Artikel mithilfe von Pick-by-Light-Technik direkt in vom Lagerverwaltungssystem vorgegebene Versandkartons kommissioniert." Nach der automatischen Deckelung und Etikettierung transportiert Fördertechnik die fertigen Kartons ins Erdgeschoss. Dort werden sie entweder zum Weitertransport an ihren jeweiligen Zielort an den Warenausgangstoren bereitgestellt oder an Bodenlagerplätzen am Warenausgang mit dort gepufferten Teilmengen zu einer versandfertigen Palettensendung zusammengeführt.



"Unser Neubau ist für unsere Bedürfnisse maßgeschneidert", sagt Sven Müller. "Mit dem Zugewinn an Fläche und dem HRL, das eine maximale Leistung von 200 Paletten bzw. 1.000 Kartons pro Stunde erreichen kann, sind wir bestens aufgestellt, um höchste Effizienz in puncto Lager, Produktion und Versand sicherzustellen - jetzt und auch langfristig."





Bildmaterial:



Luftaufnahme Queisser Pharma

Bildquelle: Queisser Pharma GmbH & Co. KG;

Bildunterschrift: Das Luftbild zeigt den aktuellen Baustatus und verdeutlicht die beeindruckenden Dimensionen des Logistikprojekts.



Rendering Neubau

Bildquelle: IGV Projekt Consulting GmbH;

Bildunterschrift: Blick in die Zukunft: Diese Visualisierung bietet eine Vorausschau auf das neue hochmoderne Logistikzentrum.

Über Pierau PlanungPierau Unternehmensberatung GmbH ist ein namhaftes Planungsbüro für Logistik und Organisation in Europa. Über inzwischen fünf Jahrzehnte hat sich die 1961 gegründete Pierau Unternehmensberatung GmbH einen Namen im Bereich der Planung von Logistiklösungen gemacht. Bis heute haben die Planungsexperten über 1.500 Projekte in Europa und der Russischen Föderation realisiert. Neben dem Hauptsitz in der Hansestadt Hamburg ist das Unternehmen ebenso in der Russischen Föderation, der Türkei, Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich und Österreich vertreten.