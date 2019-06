Logistik mit Biss: TRIXIE erweitert Kapazitäten im Lager

Hamburg, Juli 2018. TRIXIE, der europäische Marktführer für Heimtierbedarf, hat ein neues vollautomatisches Hochregallager (HRL) in Betrieb genommen. Das Projekt reiht sich in verschiedene Maßnahmen zur Standorterweiterung ein, die das Unternehmen aus Tarp (Schleswig-Holstein) seit 2011 mit der Hamburger Logistikberatung Pierau Planung umsetzt. Mit dem neuen HRL werden zusätzliche Lagerkapazitäten geschaffen, um künftig eine höhere Warenverfügbarkeit für ein breites Sortiment zu gewährleisten und die Erschließung neuer Märkte logistisch vorzubereiten.



Menschen lieben ihre Haustiere und investieren in ihre Pflege mehr als Zeit: 2017 betrug allein in Deutschland der Gesamtumsatz der Heimtiernahrungs- und Bedarfsindustrie 4,8 Milliarden Euro.[1] Bei der TRIXIE Heimtierbedarf GmbH ist der Aufwärtstrend der Branche deutlich spürbar. 7.000 Kunden weltweit beliefert der norddeutsche Großhändler mit 6.500 Artikeln für Hund, Katze und Co.



Mehr Kapazität im Lager



"Um unsere Position als Marktführer zu halten und auf Dauer zu sichern, mussten wir unsere Lagerkapazitäten erhöhen", sagt Jan Petersen, Leiter Lager und Intralogistik TRIXIE Heimtierbedarf GmbH. "Seit über sieben Jahren begleitet uns Pierau Planung bei der langfristigen Weiterentwicklung unserer Logistik. Daher war es für uns keine Frage, das Team um Projektleiter Andreas Beermann auch für die Realisierung des HRL mit an Bord zu holen."



Notwendig wurde die jüngste Erweiterung bei TRIXIE durch das kontinuierliche Mengenwachstum sowie durch veränderte Sendungs- und Warenstrukturen: Zunehmend schneller wechselnde Sortimente, eine immer breitere Produktpalette und Artikel, die sich in ihrer Größe stark unterscheiden, trugen dazu bei, dass das bestehende Lager nahezu ausgelastet war. Um neue Kapazitäten zu schaffen, erstreckt sich nun über 140 m Länge und 26 m Höhe das in Silobauweise errichtete vollautomatische HRL. "Der Stahlbau ist das tragende Element und bildet zusammen mit Dach und Wand der Halle eine Einheit", erklärt Andreas Beermann. "Dadurch steht uns die gesamte Raumhöhe für Regaltechnik zur Verfügung, und wir nutzen den vorhandenen Platz effektiv aus." In den neun Gassen des neuen HRL sorgt je ein Regalbediengerät über zehn Ebenen vollautomatisch und volumensparend für die doppelttiefe Ein- und Auslagerung. Auf einer Grundfläche von lediglich 8.270 m² finden 39.000 Paletten Platz, die Lagerkapazität von TRIXIE ist um 65 % auf insgesamt 99.000 Paletten gestiegen.



Viel Lager heißt im Fall von TRIXIE auch viel Bewegung. Daher wurde für das neue HRL ein zusätzlicher Wareneingang mit 5 Toren in die Gesamtlogistik integriert. Auf einer 1.300 m2 großen Fläche werden täglich ca. 1.500 Paletten bearbeitet. Die aus dem HRL ausgelagerten Paletten werden hier im Depalettierbereich entpackt. Fördertechnik verbindet den Bereich mit den angrenzenden Hallen und transportiert die Artikel - in Ganzkartons und auf Paletten - direkt an ihren Zielort.



Leistungsfähige Kommissionierung im Shuttlelager



Ein Shuttlelager mit 18.000 Lagerplätzen diente bisher als Pufferlager, um fertig kommissionierte Auftragsteile wie auch Nachschubware zu konsolidieren. Die Aufträge werden von hier aus an die Packerei weitergeleitet und dort in Kartons verpackt.



In Zukunft soll die Kommissionierung der Kundenaufträge fast vollständig in den Shuttlebereich verlegt werden. Die Realisierung dieses Schrittes läuft bereits auf Hochtouren. Andreas Beermann: "Wir erweitern das bestehende Shuttlelager um vier Gassen und führen in Halle 11 für die Ganzkarton-Abwicklung Shuttletechnik ein. Dass auch hier ein Shuttlesystem als Sequenzpuffer eingesetzt wird, entlastet die Kommissionierer deutlich und verkürzt Wege und Durchlaufzeiten."



Jan Petersen ergänzt: "Mit den bereits umgesetzten wie auch mit den geplanten Maßnahmen sind wir nicht nur in puncto Modernität auf dem aktuellen Stand, sondern auch für künftiges Wachstum bestens aufgestellt."





[1] Lt. repräsentativer Erhebung durch den Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. und den Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF)





Bildmaterial:



TRIXIE_Luftaufnahme_2018.jpg

Bildquelle: TRIXIE Heimtierbedarf GmbH

Bildunterschrift: Weltweiter Erfolg aus Norddeutschland: Die TRIXIE Heimtierbedarf GmbH



TRIXIE_HRL_2018.jpg

Bildquelle: TRIXIE Heimtierbedarf GmbH

Bildunterschrift: Steigerung der Lagerkapazität um 65% durch das neue Hochregallager



TRIXIE_HRL2_2018.jpg

Bildquelle: TRIXIE Heimtierbedarf GmbH

Bildunterschrift: Das neue, vollautomatische HRL mit 140 m Länge und 26 m Höhe in Silobauweise

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

TRIXIE_Luftaufnahme_2018.jpg Dateityp: jpg

Größe: 4295 KByte TRIXIE_HRL_2018.jpg Dateityp: jpg

Größe: 6347 KByte TRIXIE_HRL2_2018.jpg Dateityp: jpg

Größe: 4821 KByte

Über Pierau PlanungPierau Unternehmensberatung GmbH ist ein namhaftes Planungsbüro für Logistik und Organisation in Europa. Über inzwischen fünf Jahrzehnte hat sich die 1961 gegründete Pierau Unternehmensberatung GmbH einen Namen im Bereich der Planung von Logistiklösungen gemacht. Bis heute haben die Planungsexperten über 1.500 Projekte in Europa und der Russischen Föderation realisiert. Neben dem Hauptsitz in der Hansestadt Hamburg ist das Unternehmen ebenso in der Russischen Föderation, der Türkei, Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich und Österreich vertreten.Weitere Informationen erteilen:Pierau Unternehmensberatung GmbHNicole Morganti, Herdis SeibtGrotenbleken 33, D-22391 HamburgTel.: +49 - (0)40 606 899-0Fax: +49 - (0)40 606 899-14E-Mail: mailto:marketing@pierau-planung.de