Christina Thurner in Loxxess-Vorstand berufen

(press1) - 4. Mai 2021 - Seit 2011 ist Christina Thurner als Mitglied in der Geschäftsleitung des Logistikdienstleisters aktiv und betreute die Unternehmensbereiche Innovation, Human Resources und Kommunikation, außerdem etablierte sie die Bereiche Lean- und Qualitätsmanagement. Zusätzlich erfüllt sie weiterhin die Funktion als Beirätin bei Loxxess Pharma und bei trans-o-flex.



Mit der Erweiterung des Vorstands trägt das Unternehmen nun seiner erfolgreichen Entwicklung in den letzten Jahren Rechnung. Auch der stabile Kurs in den vergangenen Monaten sowie die international bedeutende Auszeichnung mit dem European Logistics Award Ende 2020 unterstreichen diesen strategischen Schritt.



Christina Thurner wird an der Seite ihres Bruders Dr. Claus-Peter Amberger im Vorstand agieren und die Ressorts "Projekte" und "IT" leiten, außerdem betreut sie die Standorte im Norden und Osten Deutschlands. Amberger kommentiert die Erweiterung so: "Meine Schwester und ich werden gemeinsam das Unternehmen dynamisch weiterentwickeln, um den künftigen Anforderungen flexibel begegnen und sie optimal erfüllen zu können. Dabei werden wir von einem tollen Team in der Geschäftsleitung und über 2.600 engagierten Mitarbeiter:innen unterstützt, die auch in der Corona-Pandemie Hervorragendes leisten."



"Trotz der aktuell angespannten Lage in der Pandemie hat sich Loxxess in den letzten Jahren gut entwickelt und seine Kapazitäten in diversen Schlüsselbranchen wie E-Commerce oder Gefahrstofflogistik konsequent ausgebaut", sagt Christina Thurner. "Damit sind wir gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Kolleg:innen sehr gut aufgestellt. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben."



Über ihre Aktivitäten im Unternehmen hinaus wird sich Christina Thurner auch weiterhin in der Logistik-Community engagieren, etwa als Mitglied des Vorstands der Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) und sich als Unterstützerin der Initiative "Die Wirtschaftsmacher" für ein positives Image der Logistik in der öffentlichen Wahrnehmung einsetzen.



Die Familien Amberger und Thurner sind Gesellschafter der Loxxess AG, der Loxxess Pharma GmbH sowie Mitgesellschafter der trans-o-flex GmbH zu gleichen Anteilen mit der Familie Schoeller. Auch bei Loxxess Pharma und trans-o-flex wirken sie in den entsprechenden Gremien mit.

Die Loxxess AG hat sich auf komplexe Outsourcing-Projekte in der Industrie- und Handelslogistik spezialisiert. Für die Kunden unterschiedlicher Branchen werden auf Basis individueller Konzepte maßgeschneiderte Logistik- und Fulfillmentlösungen entwickelt und umgesetzt. Als Logistikspezialist optimiert Loxxess für seine Kunden nicht nur Beschaffung und Warenverteilung, sondern bietet Mehrwerte in den Bereichen Customer Service, Produktveredelung, Debitorenservice und E-Business.Nach dem Erreichen einer Finalisten-Platzierung beim Deutschen Logistik-Preis 2019 gewann die Loxxess AG den Europäischen Logistik-Preis der European Logistics Association (ELA) 2020 für das Logistikkonzept "SMILE", mit dem Loxxess eine zukunftsfähige Lösung für die erfolgreiche Bewältigung der logistischen Herausforderungen des E-Commerce entwickelte.Die Loxxess AG hat ihren Hauptsitz in Tegernsee, beschäftigt 2.600 Mitarbeiter, verfügt über 26 Standorte in Deutschland, Tschechien und Polen und bewirtschaftet 600.000 qm Lagerfläche.Weitere Informationen unter: www.loxxess.com