Fulfillment: Loxxess baut Kapazitäten aus

(press1) - 14. April 2021 - Der Logistik- und Fulfillmentdienstleister Loxxess AG, Tegernsee, erweitert seine Kapazitäten im Bereich Fulfillment. Mit dem Anbau am Fulfillment Center Aurach, Bayern, reagiert das Familienunternehmen auf das anhaltende Wachstum des Onlinehandels. Durch den Anbau entstehen zusätzliche 6.000 qm modernder Lager- und Logistikfläche, aufgrund der zunehmenden Nachfrage aus dem Genuss- und Lebensmittelsegment ermöglicht der Anbau eine temperaturgeführte Lagerung zwischen exakt 6 Grad und 28 Grad Celsius. Außerdem entstehen sechs bis acht neue Tore für die Lkw-Andienung, wobei eine Seitenentladung möglich ist. Insgesamt investiert Loxxess etwa 5 Mio. Euro in den neuen Anbau, die Planung führte der Logistikdienstleister selbst aus.



"Der E-Commerce boomt seit Jahren ungebremst, die Corona-Pandemie hat dieses Wachstum zusätzlich befeuert. Im Jahr 2020 hat der Onlinehandel in Deutschland mit einem Gesamterlös von über 83 Mrd. Euro einen neuen Höchstwert verzeichnet. Zudem konnten neue Zielgruppen gewonnen und das Sortiment um Produkte aus dem alltäglichen Bedarf erweitert werden. Dieser Entwicklung tragen wir mit dem Ausbau unserer Kapazitäten an unserem Fulfillment Center Aurach Rechnung", sagt Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand der Loxxess AG. "Insbesondere mit der Einrichtung temperaturgeführter Zonen schaffen wir die Voraussetzungen für eine Übernahme von immer wichtiger werdenden Fulfillment-Leistungen aus dem Lebensmittelbereich."



Bei der Entwicklung der neuen Flächen berücksichtigt Loxxess auch den Nachhaltigkeitsaspekt. Neben einer ökologischen Bauweise sorgt ein Blockheizkraftwerk für eine emissionsreduzierte und nachhaltige Energieversorgung. Alle Maßnahmen sind bereits Bestandteil des am Standort aufgebauten und gelebten Umweltmanagements, welches nach der ISO 14001 Norm auch seit 5 Jahren zertifiziert wird. Damit setzt LOXXESS seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter fort, die jüngst durch den Beitritt zur "Lean and Green"- Initiative der GS1 Germany unterstrichen wurde.



Der Loxxess Standort Aurach verfügt über eine Gesamtlagerfläche von rund 45.000 qm und liegt zentral zwischen den Wirtschaftsregionen Nürnberg, Stuttgart und Würzburg. Durch seine direkte Nähe zu den Bundesautobahnen A6 und A7 verfügt die Anlage über eine hervorragende Ost-West- und Nord-Süd-Verbindung. Loxxess bearbeitet im Logistikzentrum insgesamt sieben Branchen und bietet neben Fulfillment-Dienstleistungen im Bereich Kontrakt- und Transportlogistik Value-Added-Services. Neben dem Retourenmanagement übernimmt das Familienunternehmen das Debitoren-, Order- und Riskmanagement sowie die Retourenabwicklung und diverse Customer-Care-Dienstleistungen.



Mit der Fertigstellung der Erweiterung rechnet das Familienunternehmen bis Anfang 2022, ein early access soll bereits Ende 2021 möglich sein. Der Baustart erfolgt im Herbst 2021.

Die Loxxess AG hat sich auf komplexe Outsourcing-Projekte in der Industrie- und Handelslogistik spezialisiert. Für die Kunden unterschiedlicher Branchen werden auf Basis individueller Konzepte maßgeschneiderte Logistik- und Fulfillmentlösungen entwickelt und umgesetzt. Als Logistikspezialist optimiert Loxxess für seine Kunden nicht nur Beschaffung und Warenverteilung, sondern bietet Mehrwerte in den Bereichen Customer Service, Produktveredelung, Debitorenservice und E-Business.Nach dem Erreichen einer Finalisten-Platzierung beim Deutschen Logistik-Preis 2019 gewann die Loxxess AG den Europäischen Logistik-Preis der European Logistics Association (ELA) 2020 für das Logistikkonzept "SMILE", mit dem Loxxess eine zukunftsfähige Lösung für die erfolgreiche Bewältigung der logistischen Herausforderungen des E-Commerce entwickelte.Die Loxxess AG hat ihren Hauptsitz in Tegernsee, beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter, verfügt über 26 Standorte in Deutschland, Tschechien und Polen und bewirtschaftet 600.000 qm Lagerfläche.Weitere Informationen unter: www.loxxess.com