Loxxess gewinnt den Europäischen Logistik-Preis 2020

Der Logistik- und Fulfillmentdienstleister Loxxess AG, Unterföhring, hat den Europäischen Logistik-Preis 2020 der European Logistics Association (ELA) gewonnen. Nach der Finalistenpositionierung beim Deutschen Logistik-Preis 2019 gelang Loxxess damit auch ein bedeutender Erfolg auf internationaler Ebene. Bei der Preisverleihung am 10. November 2020 im Livestream konnte sich Loxxess gegen fünf weitere europäische Finalisten durchsetzen und die Jury überzeugen.



Im Zentrum der Loxxess-Bewerbung um den ELA-Award stand dabei das Logistikkonzept "SMILE - Smart und Innovativ: Logistik für den E-Commerce", mit dem Loxxess eine zukunftsfähige und avantgardistische Lösung für das Komplexitäts- und Wachstums-Management der Logistik von exponentiell wachsenden E-Commerce-Projekten entwickelte. Das Logistikkonzept entstand 2019 im Rahmen des Aufbaus des Online-Vertriebskanals eines namhaften deutschen Drogerieunternehmens, für das Loxxess bereits seit 2017 am Multi-User-Campus in Bor nahe der deutsch-tschechischen Grenze tätig ist.



Mit dem integrativen Zusammenspiel der Komponenten Mensch, Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierungslösungen stellt "SMILE" einen innovativen Ansatz bei der Entwicklung und Umsetzung von individuellen Lösungskonzepten in der Kontraktlogistik dar.



Das Konzept ermöglichte dem Loxxess-Projektteam eine erfolgreiche Reaktion auf die Herausforderungen eines dynamischen Mengenwachstums in Kombination mit einer besonders komplexen sowie heterogenen Sortimentsbreite und -struktur.



Flexibilität und Agilität standen neben der Optimierung der Durchlaufzeiten bei der Lösungsfindung an erster Stelle, ohne die Individualität und Qualität der Kundenanforderungen zu beschneiden.



Dabei spielte die Lageroptimierungssoftware (LOS) von Heureka Business Solutions eine Schlüsselrolle. Die auf Echtzeitdaten basierende Software ermöglicht Optimierungen auf Basis algorithmischer Verfahren. Durch den Aufbau eines "Digitalen Zwillings" werden eingehende Aufträge durch Simulationen zu einer optimalen Tourbildung in der Kommissionierung zusammengestellt. Das spart Zeit und Wege.



In den Bereichen der Lagertopologie und Lagerplanungen werden Artikel durch prädiktive Verfahren so angeordnet, dass die Pickdichte optimiert und ergonomische Aspekte berücksichtigt werden.



Kernstück des Zusammenspiels zwischen LOS und dem Lagerverwaltungssystem (LVS) ist jedoch die Echtzeitüberwachung und das "Exception Management". Die eigens für diese Lösung entwickelte App ermöglicht es, Abweichungen entgegenzuwirken. So wird aus der herkömmlichen "ex-post"-Steuerung eine Echtzeitsteuerung, die Service, Qualität und Effizienz entscheidend verbessert.



"Wir freuen uns besonders, mit SMILE einen weiteren wichtigen Erfolg feiern zu dürfen, nun auch auf internationaler Ebene", kommentierte Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand der Loxxess AG. "Der Onlinehandel verzeichnet einen seit Jahren anhaltenden Boom, der mit diversen logistischen Herausforderungen einhergeht und neuartige Konzepte nötig macht. Mit SMILE haben wir einen erfolgreichen Ansatz realisiert, der nicht nur der Komplexität des Onlinehandels Rechnung trägt, sondern zudem Kunden- als auch Mitarbeiterzufriedenheit sicherstellt".



Christina Thurner, Mitglied der Geschäftsleitung von Loxxess, sagte: "Bei Loxxess gehört das Themenfeld Innovation seit Langem zu einem der Haupthandlungsfelder und ist fester Bestandteil unserer Unternehmens-DNA. Diese erneute hohe Auszeichnung bestätigt unsere Strategie, neue Lösungen zu entwickeln, die mehr Effizienz bieten und die das schnelle Mengenwachstum gerade unserer E-Commerce-Kunden abbilden können. Gleichzeitig möchten wir allen anderen Finalisten herzlich gratulieren."

Downloads zu dieser Pressemitteilung: