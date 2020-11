panadress und Innoplexia bringen gemeinsam die Softwarelösung "Platzhirsch" auf den Markt

(press1) - München, 26.11.2020. Die panadress marketing intelligence GmbH und Innoplexia GmbH haben eine Softwarelösung entwickelt, die Unternehmen mit Filialnetz datenbasierte Entscheidungshilfen bietet, um deren Sichtbarkeit im Netz und lokale Marketing-Maßnahmen zu optimieren sowie die Kampagnen-Steuerung zielgruppengenau auszurichten.



In einer interaktiven Map-Darstellung können Unternehmen schnell und individuell wertvolle Informationen zum Status quo ihrer Marktpräsenz im Vergleich zum Wettbewerb abrufen, sowie die aktuellen Marketing-Maßnahmen monitoren und optimieren. Gleichzeitig erfahren Unternehmen durch die Symbiose von vielfältigen Datenquellen, nicht nur wo der Kunde sitzt und nach welchen Produkten er sucht, sondern auch welche Affinitäten und spezifischen Kaufmotive er hat.



Die Verschmelzung von digitalen und sozioökonomischen Daten bietet Entscheidungshilfen, die Unternehmen zur Nummer eins in ihrer angestrebten Region machen: Zum PLATZHIRSCH also.



Karl-Heinz Mühlbauer, Geschäftsführer panadress: "Es freut mich, dass in Kooperation mit unserem Partner innpolexia eine innovative Lösung entstanden ist, die filialisierten Unternehmen entscheidende Mehrwerte bezüglich strategischer Entscheidungen zu Standorten und lokalen Marketing-Maßnahmen bietet. Die interaktive Map-Darstellung verbindet tagesaktuell digital generierte und sozioökonomische Daten, die wertvolle Erkenntnisse und somit Entscheidungshilfen liefern. Die Dashboard-Lösung ist einfach und intuitiv zu bedienen und ist ein "must have" für alle Unternehmen mit einem Filialnetz."



Platzhirsch ist ab sofort verfügbar und kann 14 Tage lang kostenlos und unverbindlich getestet werden.



Die Benefits und Features im Überblick:



Optimierung lokaler Kampagnen

- Wir messen die "Online-Reichweite" Ihrer Filialen und ebnen somit den Weg zur zielgerichteten Marketingsteuerung ohne Streuverluste.

- Analysieren Sie themen- und produktbezogen die eigene Marktpräsenz und optimieren Sie damit Ihre Marketingmaßnahmen.

- Die Bewertung von Einzugsgebieten anhand des Potenzials der relevanten Zielgruppe ermöglicht Ihnen ein effizientes Kampagnenmanagement.



Die Analyse der Marktbegleiter

- Behalten Sie das Filialnetz und den Erfolg Ihrer Wettbewerber im Blick.

- Analysieren Sie stetig das Wettbewerbsumfeld und benchmarken Sie Ihre lokale Performance im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern.

- Entdecken Sie, welche Einflüsse Ihre Marktbegleiter auf die Konsumenten haben und wo Sie Ihre Position stärken müssen.



Identifizierung von White Spots

- White Spots sind Gebiete, in denen Ihr Unternehmen online für potenzielle Kunden nicht sichtbar ist, jedoch ein potenzielles, mithilfe sozioökonomischer Daten verifiziertes Vertriebsgebiet besteht.

- Eigene White Spots sind zu identifizieren, um die Sichtbarkeit im Netz zu stärken und neue Kundenpotenziale zu erschließen.

- White Spots von Wettbewerbern gilt es auszunutzen, da hier mit eigener Sichtbarkeit leichter Neukunden gewonnen werden können.



Visualisierung von Besucherströmen

- Wir zeigen Ihnen tagesaktuell und objektiv, woher die Besucher Ihrer Filiale kommen.

- Darüber hinaus informieren wir Sie darüber, welche Produkte, Themen oder Aktionen die Konsumenten zu Ihnen locken.

- Durch die datenbasierte Analyse der Besucherströme werden aufwendige Kassenbefragungen obsolet.



Die panadress marketing intelligence gehört zu den führenden Marketing-Data-Providern in Deutschland. Sie unterstützt ihre Kunden Marketing und Vertrieb kundenzentriert auszurichten sowie ihre Marktposition zu stärken beziehungsweise weiter auszubauen.



Innoplexia versteht sich als Dienstleister, der Händlern und Brands hilft, datengetriebene Mehrwerte zu generieren. Für eine repräsentative Datengrundlage werden täglich automatisiert millionenfach Informationseinheiten auf geschäftsrelevanten Webseiten erhoben und aufbereitet.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.panadress.de/news/standortoptimierung



Pressekotakt:

panadress marketing intelligence GmbH

Teresa Freytag

Nymphenburger Str. 14

80335 München

Tel. +49 89.8908335-26

E-Mail: mailto:t.freytag@panadress.de