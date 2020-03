Inxmail erhält ISO 27001 Zertifizierung vom TÜV Rheinland

(press1) - 17. März 2020 - Um den internationalen Standards der ISO 27001 Norm zu entsprechen, stellte Inxmail seine internen Prozesse auf den Prüfungstand. Zu Beginn erarbeiteten sie ein umfassendes Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS). Im Zertifizierungsprozess setzte der E-Mail-Marketing-Anbieter weitere technische sowie organisatorische Maßnahmen um. Dabei beschäftigte sich das Unternehmen intensiv mit dem internen Umgang von Informationen. Während dieser Phase schloss Inxmail zudem mehrstufige Audits zur Überprüfung des ISMS ab. Abschließend erfolgten zwei externe Audits durch den TÜV Rheinland. Die erfolgreiche Zertifizierung bestätigt, dass die Unternehmensprozesse höchste Ansprüche an Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Informationsverarbeitung erfüllen.



IT-Sicherheit im Fokus

"Um unseren Kunden einen hohen Personalisierungsgrad im E-Mail-Marketing zu ermöglichen, bieten unsere Produkte die Möglichkeit, äußerst sensible Kundendaten wie Nutzungsverhalten oder Identifikationsmerkmale DSGVO-konform zu erheben und miteinander zu verknüpfen", erklärt Inxmail CEO Peter Ziras. "Die ISO 27001 Zertifizierung ist deshalb ein deutliches Signal für unsere Kunden, dass ihre Daten bei Inxmail entsprechend der hohen gesetzlichen Auflagen verarbeitet und vor Missbrauch geschützt werden." Zudem unterstreiche die Zertifizierung die Priorität der Informationssicherheit im Unternehmen.



In einem Zeitraum von rund zwei Jahren beschäftigte sich Inxmail mit der ISO 27001 Zertifizierung und den verbundenen Maßnahmen. Unterstützung erhielt der E-Mail-Marketing-Anbieter während des Zertifizierungsprozesses durch einen externen Datenschutzbeauftragten. Darüber hinaus bestellte Inxmail einen zertifizierten Information Security Officer, der inzwischen auch die Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten im Unternehmen übernimmt. Inxmail wird sich nun jährlich einem Überwachungsaudit unterziehen. Die Zertifizierung wird zudem alle drei Jahre kontrolliert und rezertifiziert.



Hier erhalten Sie einen Überblick über die Zertifizierungen von Inxmail: https://www.inxmail.de/unternehmen/warum-inxmail#c5698.

Der E-Mail-Marketing-Spezialist Inxmail ist bekannt für leistungsstarke Software-Lösungen und ausgezeichnete Services von der Beratung bis zur Umsetzung. Weltweit realisieren damit über 2.000 Kunden personalisierte Newsletter, automatisierte Kampagnen und Transaktionsmails. Dabei vertrauen sie auf zuverlässig zugestellte E-Mails und Datensicherheit. Über Schnittstellen lässt sich die Software mit vielen spezialisierten Systemen wie CRM-, Online-Shop- und Kampagnenmanagement-Tools vernetzen.www.inxmail.de