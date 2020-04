blueSummit ist offizieller Google Marketing Platform Full Stack Sales Partner

(press1) - München, 02. April 2020 - blueSummit, die Agentur für digitales Marketing, erhält als offizieller Google Marketing Platform Sales Partner das Zertifikat für den Vertrieb von Google Analytics 360. Dieses beinhaltet den Tag Manager und Optimize. Zusammen mit den bisher erhaltenen Produktzertifizierungen in den Bereichen Display & Video 360, Campaign Manager & Search Ads 360 bietet blueSummit nun die Full-Stack-Lösung für werbetreibende B2B- und B2C-Unternehmen an.



Durch die ansteigende Anzahl von Kommunikationskanälen und immer spezifischeren Kundenbedürfnissen nimmt die Komplexität der Anforderung und der Daten im Bereich des Marketings rasant zu. Damit Unternehmen mit der Entwicklung Schritt halten können, investieren viele Werbetreibende in eigene Technologien.



blueSummit hat die Entwicklung des Digitalmarketings vorangetrieben und hilft Unternehmen bei der Auswahl und Implementierung geeigneter Technologie. Mit dem Ziel durch Daten ein tiefgreifendes Verständnis über die Kundenbedürfnisse aufzubauen und so eine höhere Relevanz in ihrer Kommunikation zu erreichen, begleitet der Media-Experte seine Kunden ganzheitlich - von der richtigen Mediastrategie über Ad Tech Implementierung & Management, Data-Management & Analyse bis hin zur Operationalisierung von personalisierten Kampagnen auf führenden Plattformen. Marketingprozesse werden transformiert und Wissen um neue Technologien und deren zielgerichtete Nutzung in Organisationen sukzessive aufgebaut.



Mit dem Erwerb des Google Analytics 360 Zertifikats verfügt blueSummit fortan über einen weiteren Baustein, ihren Kunden die Full-Stack-Lösung anzubieten, um effiziente auf den Endkonsumenten ausgerichtete Kommunikation zu ermöglichen und dem Werbenden selbst die Kontrolle und Transparenz zu geben.



Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation und dem damit einhergehenden wachsenden Bedürfnis der Werbetreibenden nach standardisierten Inhouse-Marketing-Lösungen bestätigt Axel Schönau, Geschäftsführer der blueSummit: "Marketing wird immer technologischer und Werbetreibende müssen entsprechende Kompetenzen aufbauen. Wir helfen unseren Kunden dabei, anhand von Daten mittels modernster Technologien ein besseres Verständnis über ihr Klientel für eine personalisierte und zielgerichtete Kundenkommunikation zu erreichen. Wir freuen uns über die sehr gute Zusammenarbeit mit Google, einem der wichtigsten und innovativsten Treiber der Digitalisierung und den Erwerb der weiteren Zertifizierung. Als Google Marketing Platform Full-Stack Sales- und Implementierungs-Partner gehören wir zu einem kleinen ausgewählten Kreis von Digitalmarketingdienstleistern in der DACH Region. Mit diesem Angebot können wir unseren Kunden eine vollumfängliche datengetriebene Lösung für die nächste Phase des Digitalmarketings anbieten."



"Kanäle, Formate und Datenmengen wachsen explosionsartig - gleichzeitig fordern Nutzer Sensibilität und Kontrolle im Umgang mit ihren Daten. Im Sweetspot stehen Tools, die optimale Ergebnisse bei voller Datentransparenz liefern. blueSummit als unser hochkarätiger Google Marketing Platform Partner liefert so für Werbetreibende bessere Marketingergebnisse und räumt dem Datenschutz oberste Priorität ein", sagt Christian Tiedemann, CEO PIA Group.





Über blueSummit - Agentur für digitales Marketing

Als Pionier im Data Driven Marketing verbindet blueSummit Media-, Daten- & Ad Tech-Kompetenz auf höchstem Niveau. Mit interdisziplinär besetzten Experten Teams kreiert blueSummit für Kunden hochindividuelle und skalierbare Konsumentenerlebnisse von Relevanz. Die Agentur begleitet B2B- und B2C-Unternehmen ganzheitlich von der richtigen Mediastrategie über Ad Tech Implementierung & Management, Data-Management & Analyse bis hin zur Operationalisierung von personalisierten Kampagnen auf führenden Plattformen wie Google, Amazon, Facebook & Co. Als Berater, Impulsgeber und Macher auf Augenhöhe baut blueSummit nachhaltig Wissen in Organisationen auf und führt ihre Kunden bei voller Transparenz Schritt für Schritt in eine neue Phase des Marketings.



2008 gegründet, mit inzwischen über 240 Mitarbeitern an den Standorten München, Hamburg und Berlin und namhaften Kunden wie MediaMarkt, ARAG, Ernsting`s family zählt blueSummit mittlerweile zu einem der renommiertesten Dienstleister im digitalen Marketing.



Weitere Infos: http://www.bluesummit.de/google-marketing-platform/





Über die PIA Group

Die PIA Group ist der führende Digital-Dienstleister in Deutschland und verbindet Strategie, Kreativität und Technologie zu Data Driven Marketing. Mit analytischem und technologischem Know-how unterstützen die 1200 Experten der PIA Group Kunden und Partner bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle, tragen zu Neugeschäfts- und Kundengewinnung bei und optimieren Kundenwert und -beziehungen. Dabei eint die Gruppe der Anspruch, die Effizienz und die Effektivität aller digitalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Kunden (B2C & B2B) nachhaltig zu verbessern.



Mit Sitz in Hamburg und Standorten in Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt/Main, Mainz, Herrenberg, Ludwigsburg, Düsseldorf, Belgrad, Bukarest, Tel Aviv, Seoul, Vancouver und San Francisco betreuen die Unternehmen der PIA Group renommierte Kunden wie Allianz, BMW, Bosch, Deichmann, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, KSB, Lufthansa, Metro, MediaMarkt, Miele, Mobile.de, Otto, Porsche, Puma, Spotify, Tchibo, Telekom, TUI, Unilever und Volkswagen.



Zur PIA Group gehören:

7SQUARED -- Appico -- blueSummit -- delasocial -- DYMATRIX -- econda

FeedDynamix -- Nordpol+ -- Performance Media -- Qverse -- United Digital Group