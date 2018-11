spheos modernisiert die digitale Kommunikationsplattform des Forschungsstandorts Deutschland

(press1) - 15. November 2018 - spheos, ein Spezialist für Online-Portale, hat die zentrale Kommunikationsplattform des Forschungsstandorts Deutschland im Auftrag des DAAD überarbeitet und in einem Relaunch auf Basis von Magnolia CMS 5 technisch neu realisiert.



"Wir haben bereits sehr gute Rückmeldungen von Nutzern, Partnern und unseren Redakteuren zu unserem Relaunch erhalten. Der modernisierte Auftritt bietet eine optimale Experience auf allen Geräten und eine größere Informationsvielfalt. Wir können die Website nun leichter ausbauen und mit neuen Templates und Funktionen für unsere Zielgruppe interessanter gestalten", erklärt Dr. Katja Lasch, Leiterin des Referats Internationales Forschungsmarketing des DAAD.



Der DAAD betreut im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) seit 2007 www.research-in-germany.org und möchte mit einer zeitgemäßen Onlinepräsenz bei internationalen Nachwuchs- und Spitzenkräften wecken, sich für Forschungsprojekte in Deutschland zu engagieren. Der von spheos rundum modernisierte Auftritt bietet den internationalen Nutzern eine zeitgemäße, mobil-optimierte User-Experience mit einer großen Bandbreite an aktuellen Informationen sowie automatisiert eingespielten Posts auf einer integrierten Social Media Wall.



"Unsere Nutzer kommen aus über 200 Ländern. Unsere Webseiten vor allem für mobile Geräte und für Suchmaschinen weltweit zu optimieren, waren Kernanforderungen", so Dr. Katja Lasch.

Die DAAD-Redakteure profitieren von dem modernen, intuitiv zu bedienenden und sicheren CMS, das auch mobiles Arbeiten unterstützt. Die Website ist mit den von spheos realisierten neuen Templates und Funktionen einfach erweiterbar. Microsites für Kampagnen und Projekte, wie z.B. Shaping the Future und InnoHealth Australia können innerhalb weniger Tage erstellt und veröffentlicht werden. Der DAAD kann mit der Magnolia Content-App Newsletter direkt aus dem CMS generieren und mit einem Klick über das eingesetzte E-Mail-Marketing Tool CleverReach verbreiten. Das von spheos konfigurierte CMS unterstützt die Redakteure zudem dabei, Inhalte stets suchmaschinenoptimiert anzulegen.



"Wir freuen uns über ein weiteres, erfolgreiches Magnolia-CMS-Projekt. Der technische Relaunch für den DAAD untermauert die Leistungsfähigkeit und Usability von Magnolia für Websites und Informations-Portale für alle Branchen. Insbesondere die offene Architektur begeistert: Externe Inhalte, beispielsweise von Facebook und Twitter, lassen sich einfach in das System einspielen. Ebenso leicht können redaktionelle Inhalte für externe Dienste wie den mit CleverReach betriebenen Newsletter bereitgestellt werden. Die perfekte Lösung, um einen modernen Content-Hub wie research-in-germany.org zu kreieren", erklärt Stefan Thomé, Geschäftsführer von spheos.