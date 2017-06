DIGITALBERATUNG und edicos ebnen Unternehmen den Weg zum digitalen Champion

Jedes Unternehmen ist heute gefordert, eine digitale Vision zu entwickeln, die alle Unternehmensbereiche umfasst. Ob neue Formen der Kommunikation, der Kundenbindung, vollvernetzte Lieferketten oder IT-gestützte Services: Überall ist ein organisatorischer und technischer Wandel notwendig.



"Unternehmen befassen sich aktuell damit, die digitale Transformation strategisch, organisatorisch und technisch sinnvoll mit ihrem bestehenden und zukünftigen Geschäftsmodell zu vereinen - und dabei vor allem die Bedürfnisse ihrer Kunden und Geschäftspartner in den Mittelpunkt zu stellen", erklärt Tobias Herrmann, Managing Partner der Agentur DIGITALBERATUNG. "Um diese Herausforderungen besser zu verstehen, und um individuelle Ansätze für Business Transformation zu schaffen, haben wir ein dreistufiges Beratungspaket entwickelt. Es bestimmt den aktuellen Reifegrad eines Unternehmens in dem Veränderungsprozess, setzt erste Schritte in Richtung einer neuen Customer Experience und mündet in einer individuellen Roadmap für die digitale Transformation. Unternehmen erhalten einen strategischen Überbau und eine abgeleitete, sinnvolle Schritt-für-Schritt-Planung für ihre Digitalisierung - und das binnen weniger Wochen und zu einem attraktiven Preis", ergänzt Stefan Thomé, Geschäftsführer der edicos Group am Standort München.



Das Beratungspaket "Kundenzentrierte Digitalisierungsstrategie" beantwortet im Kern folgende Fragen:

- Wo stehen wir heute im Prozess der Digitalisierung? Sind Organisation, Prozesse, Produkte und Management bereit für die Digitalisierung?

- Was sind die zentralen Herausforderungen in unserer Branche?

- Was machen vergleichbare Unternehmen bereits deutlich besser? Was können wir daraus lernen?

- Wie kann uns Digitalisierung helfen, unsere strategischen und operativen Ziele zu erreichen?

- Welche Fähigkeiten und IT-Systeme brauchen wir, um unsere Digitalisierungsstrategie erfolgreich umzusetzen?



Kundenbefragungen, Stakeholder-Interviews oder Co-Creation-Workshops unterstützen Unternehmen dabei, sich an den Kundenbedürfnissen zu orientieren. Somit sichern edicos und DIGITALBERATUNG frühzeitig den Erfolg der Digitalstrategie bei den Kunden und am Markt ab.



Die Partner bringen bei der Ausarbeitung der Digitalisierungsstrategie Erfahrung aus über 170 Digital- und IT-Projekten für große und mittelständische Unternehmen ein: DIGITALBERATUNG als Beratungsagentur für digitale Transformation und kundenzentrierte Strategien und Konzepte. edicos als geschätzter Partner von Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Corporate Websites sowie von Kunden-, Mitarbeiter- und Serviceplattformen.