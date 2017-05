edicos realisiert Portal "Berufsorientiertes Lernen" für 10.000 Lehrkräfte in Baden-Württemberg

(press1) - 4. Mai 2017 - Die edicos Group, ein Full-Service-Dienstleister für die Konzeption und Umsetzung von Corporate Websites und Enterprise Portalen, hat das zentrale Lernförder-Portal www.kompetenzanalyse-bw.de des Landes Baden-Württemberg umgesetzt. Die neue Plattform stellt Lehrkräften Übungen und umfangreiche Lerneinheiten zur Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Kompetenzbereichen zur Verfügung. Die Lernangebote orientieren sich an der "Kompetenzanalyse Profil AC" mit den Bereichen Sozial-, Methoden-, personale und berufliche Kompetenzen. Bei dem bewährten Assessment-Center-Verfahren werden die individuellen Kompetenzen sowie die Studien- und Berufsinteressen von Jugendlichen ermittelt. In Baden Württemberg haben daran bereits über 200.000 Schüler und Schülerinnen teilgenommen.



edicos hat das Portal für die 10.000 registrierten Lehrkräfte sehr nutzerfreundlich gestaltet. Die Lernangebote sind für berufliche Schulen, Realschulen, Werkreal-/Hauptschulen und sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren unterschiedlich aufbereitet - die Lehrkräfte sehen jedoch nach dem Login am Portal nur die für ihre Schulform vorgesehenen Übungen und Lerneinheiten. Um sie einfach anzuwenden, sind die Übungen strukturell einheitlich und passend zur vorangegangenen Kompetenzanalyse aufgebaut. Möchte eine Lehrkraft eine Übung im Unterricht nutzen, muss sie nur die Schüleranzahl angeben und erhält daraufhin ein automatisch erzeugtes PDF-Dokument mit Anleitung und verschiedenen Übungsmaterialien in der jeweils benötigen Anzahl zum Ausdrucken. Wird das so erzeugte Dokument auf einem USB-Stick gespeichert, kann es vor Beginn des Unterrichts direkt, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen, auf einem modernen Digitalkopierer ausgedruckt werden.



edicos hat bei diesem Projekt die Verantwortlichen im Ministerium beraten, das Konzept erstellt, pirobase als Content-Management-Plattform sowie eine Rechteverwaltung implementiert und die Redakteure geschult. Die Inhalte können durch Mitarbeiter des Landes sowie durch externe Redakteure selbständig gepflegt werden.