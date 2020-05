eology gründet Tochterunternehmen eomazy

(press1) - 7. Mai 2020 - Im März hat die Online Marketing Agentur eology die 100 %-ige Tochter und Amazon Agentur eomazy gegründet. Im täglichen Geschäft hat sich gezeigt, dass E-Commerce-Kunden von eology neue Märkte erschließen wollen und dabei vor sehr speziellen Herausforderungen stehen. Deshalb helfen die Mitarbeiter der neuen Amazon Agentur den Kunden dabei, mithilfe von Amazon neue Märkte zu erschließen. Sie beraten strategisch, übernehmen die Kommunikation mit Amazon und verhelfen zu mehr Conversions.

"Amazon bietet nicht nur in Zeiten von Corona viele Möglichkeiten zur Steigerung des Umsatzes. Unternehmen sollten neuen Vertriebswegen stets offen gegenüberstehen, haben aber oft Angst davor neue Marktplätze zu erschließen. Wir von eomazy nehmen unseren Kunden diese Angst, indem wir eine ganzheitliche Marktplatz-Strategie entwickeln und mit unseren Kernkompetenzen unterstützen."

Sergej Semjonow, Head of Marketplaces eomazy



Das neue Unternehmen vereint vier Kernkompetenzen unter einem Dach:

⎔ Market Research: Für die Produkte des Kunden werden die passenden Marktplätze recherchiert. Im nächsten Schritt können die Mitarbeiter beim Start auf dem neuen Marktplatz unterstützen.

⎔ Amazon Consulting: Hier steht die Beratung zu Aktivitäten auf Amazon im Vordergrund. Dazu gehören unter anderem die Analyse von Wettbewerbern und die Erarbeitung einer detaillierten Strategie.

⎔ Amazon Content: Die Mitarbeiter von eomazy sind Experten im Erstellen von professionellen Texten und weiteren Inhalten für Produkte zur Steigerung der Sichtbarkeit.

⎔ Amazon Advertising: Das Augenmerk liegt in diesem Bereich auf den Werbemöglichkeiten von Amazon, egal ob Sponsored Ads oder Demand Side Plattform (DSP). Die Spezialisten schalten Ads zur Erhöhung der Verkaufszahlen.

