Meldungen dieses Unternehmens: EOLOGY ERNEUT MIT QUALITÄTSZERTIFIKATEN DES BVDW AUSGEZEICHNET [15.01.2019, 09 Uhr] eology veröffentlicht Whitepaper zum Thema Linkmarketing [16.10.2018, 10 Uhr] EOLOGY ERNEUT MIT QUALITÄTSZERTIFIKATEN DES BVDW AUSGEZEICHNET Nach dem Einreichen umfangreicher Bewerbungsunterlagen wurde die eology GmbH zum wiederholten Mal mit den Qualitätszertifikaten des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) in den Bereichen SEO und SEA ausgezeichnet.



eology erhält das SEO und das SEA Qualitätszertifikat

Nachdem die Arbeitsweise der eology GmbH bereits für 2017 und 2018 ausgezeichnet und die Qualität der Leistung damit bestätigt wurde, konnte eology auch in dieser Bewerbungsrunde wieder überzeugen. Die Agentur musste sich dazu einem umfangreichen Bewerbungsprozess stellen, in dem sowohl die Arbeitsweise, als auch die Erfahrung, die Kundenzufriedenheit und das Engagement am Markt beurteilt wurden. Nun wurde bekannt gegeben, dass eology wieder mit dem Qualitätszertifikat SEA sowie mit dem Qualitätszertifikat SEO (in allen drei möglichen Bereichen Strategie, OnPage und OffPage) ausgezeichnet wird. Nur wenige deutsche Agenturen können diese Zertifikate nachweisen. Der Erfolg gebührt dabei dem ganzen Team von eology, dem die Qualität der Arbeitsleistung extrem wichtig ist.



BVDW Zertifikate jetzt zwei Jahre gültig

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht einheitliche Qualitätsstandards für digitale Dienstleistungen zu etablieren. Somit soll die Transparenz am Markt erhöht sowie die Leistungen der Unternehmen vergleichbar gemacht werden. Als eine Maßnahme prüft der BVDW Agenturen in verschiedenen Bereichen und vergibt die oben beschriebenen Qualitätszertifikate. Seit diesem Jahr gelten die Zertifikate nicht mehr nur ein Jahr, sondern doppelt so lange. Das liegt unter anderem an dem sehr aufwendigen Bewerbungsprozess, bei dem extrem viele Unterlagen eingereicht und auch manuell überprüft werden müssen.



Über eology

eology ist Komplettdienstleister für ganzheitliches Suchmaschinenmarketing. Als eine der führenden deutschen Online Marketing Agenturen legt eology die Schwerpunkte auf Search Engine Optimization, Paid Advertising, Content Creation und Content Outreach.

Im Jahr 2010 gründeten die Geschäftsführer von eology, Daniel Unger und Axel Scheuering, die Agentur. Heute besteht das Team bereits aus über 50 Experten. Die eology GmbH zählt zu den 100 wichtigsten deutschsprachigen SEO-Dienstleistern der iBusiness-Liste und wurde bereits vielfach zertifiziert und ausgezeichnet. Unter anderem ist eology Träger des BVDW SEO Qualitätszertifikats in allen drei Kategorien (Strategie, OnPage, OffPage) sowie des BVDW SEA Qualitätszertifikats. Kontakt:

Vera Scheuering

E-Mail:

Telefon: 09381 5829009



Kurzprofil: eology ist Komplettdienstleister für ganzheitliches Suchmaschinenmarketing. Als eine der führenden deutschen Online Marketing Agenturen legt eology die Schwerpunkte auf Search Engine Optimization, Paid Advertising, Content Creation und Content Outreach. Kontakt:Vera ScheueringE-Mail: mailto:v.scheuering@eology.de Telefon: 09381 5829009Kurzprofil: eology ist Komplettdienstleister für ganzheitliches Suchmaschinenmarketing. Als eine der führenden deutschen Online Marketing Agenturen legt eology die Schwerpunkte auf Search Engine Optimization, Paid Advertising, Content Creation und Content Outreach. Share: Druck-Ansicht ] [ Weiterempfehlen ] [ press1 Originaltext abonnieren © 1998-2019 HighText Verlag / press1. Originaltexte der Unternehmen sind zur Verwendung und Wiederveröffentlichung durch die Presse freigegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die automatisierte Übernahme oder Wiederveröffentlichung der press1-Inhalte in andere Online-Systeme bedarf der Genehmigung des HighText Verlags.

