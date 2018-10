eology veröffentlicht Whitepaper zum Thema Linkmarketing

Zur Digital Marketing Expo & Conference (dmexco) erschien das neue Whitepaper "Modernes Linkmarketing für Ihren SEO-Erfolg" der eology GmbH. Auf 32 Seiten erläutern die Autoren Erfolgsfaktoren und den Ablauf einer modernen Linkmarketing-Kampagne zur Steigerung der Onlinereichweite. Mit dem Whitepaper teilen die eology-Experten ihre langjährige Erfahrung im Linkmarketing und Content Outreach mit allen Online-Marketing-Interessierten.



Inhalte des Whitepapers

Das Whitepaper ist ein Leitfaden für die Konzeption und den Start einer Seeding-Kampagne. Die Autoren zeigen anschaulich die Vorbereitung eines Linkmarketing-Projekts, die Identifikation von potenziellen Linkgebern und die Messung des Erfolgs im Anschluss. Des Weiteren erläutern sie die Grundzüge des klassischen Linkmarketings. Dazu gehören die Unterscheidung zwischen Linkmarketing und Linkbuilding sowie die Gestaltung von Linkmarketing und Outreach. Auch die Trendthemen Influencer und Influencer als Linkgeber greifen die Experten auf.



Fallbeispiel und Tools

Anhand eines realen Fallbeispiels bekommt der Leser einen praktischen Einblick in die komplette Abwicklung einer Kampagne. Das Beispiel umfasst alle Schritte: von der Ideenfindung, der Konzeptionsphase und der Content-Erstellung über den Pre-Outreach bis zur tatsächlichen Seeding-Kampagne. Außerdem stellen die Autoren des Whitepapers verschiedene Helfer und Anwendungen zu Backlinks und Keywords vor, beispielsweise das SEO-Tool Sistrix oder das Backlink-Tool SEMRush.



Klassisches Linkmarketing

Links sind einer der drei wichtigsten Faktoren, die für das Ranking bei Google relevant sind. Deshalb bietet das klassische Linkmarketing und Content Seeding eine Möglichkeit zur Verbesserung des Rankings. Mit dem Whitepaper erhält der Leser Hilfe bei der Entwicklung einer zielgerichteten Strategie für nachhaltige Erfolge im Linkmarketing. Die vorgestellten Kniffe und Tools unterstützen ihn beim Treffen qualifizierter Entscheidungen und beim Abrunden des Linkprofils.



Über eology

eology ist Komplettdienstleister für ganzheitliches Suchmaschinenmarketing. Als eine der führenden deutschen Online Marketing Agenturen legt eology die Schwerpunkte auf Search Engine Optimization, Paid Advertising, Content Creation und Content Outreach.

Im Jahr 2010 gründeten die Geschäftsführer von eology, Daniel Unger und Axel Scheuering, die Agentur. Heute besteht das Team bereits aus über 50 Experten.eology zählt zu den 100 wichtigsten deutschsprachigen SEO-Dienstleistern der iBusiness-Liste und wurde bereits vielfach zertifiziert und ausgezeichnet. Unter anderem ist eology Träger des BVDW SEO Qualitätszertifikats in allen drei Kategorien (Strategie, OnPage, OffPage) sowie des BVDW SEA Qualitätszertifikats.



