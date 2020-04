Daniel Pölkemann erweitert Geschäftsführung bei BITGRIP

(press1) - 3. April 2020 - Seit dem 1. April 2020 hat BITGRIP einen zusätzlichen Geschäftsführer. Daniel Pölkemann wird als Managing Director Sales die Bereiche Vertrieb und Business Development verantworten.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Daniel von uns begeistern konnten. Seine Erfahrung im Vermarkten digitaler Produkte und sein Netzwerk werden uns neue Wachstumsimpulse geben", freut sich Timmo Köhler, Managing Partner und einer der BITGRIP-Gründer.

Daniel Pölkemann war in den letzten vier Jahren bei Media Impact GmbH, eine Tochter des Axel-Springer-Konzerns, zuletzt als Director Brand- & Product Management. Zuvor war er als General Manager Sport für die Entwicklung und Vermarktung der Sportangebote auf BILD.de zuständig. Vor dieser Tätigkeit arbeitete Daniel als Project Manager bei der Deutschen Telekom.

"Am meisten reizt mich, dass ich bei BITGRIP Ideen entwickeln und direkt in die Tat umsetzen kann. Lars und Timmo haben mich in den Gesprächen menschlich und professionell überzeugt. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit dem #bestteamintown", sagt Daniel Pölkemann.

Ziel ist es, gemeinsam eine professionelle Vertriebsstrategie zu entwickeln und umzusetzen und mittelfristig den Kundenstamm auszubauen.

BITGRIP ist Berater, Entwickler, Designer und Integrator für digitale Lösungen und verwandelt Bits mit Herz und Grips in ein Lächeln. Die Berliner Digital-Enthusiasten bieten Services in den Bereichen IT-Consulting, Softwareentwicklung, UX/UI-Design, Application Operation und Process Mining/RPA.