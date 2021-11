LOXXESS baut die Kapazitäten für dm-drogerie markt deutlich aus

Die LOXXESS AG, ein auf komplexe Logistik- und Mehrwertdienstleistungen spezialisiertes mittelständisches Logistikunternehmen, erweitert seine Lager- und Logistikflächen am Multi-User-Campus CTPark Bor nahe der deutsch-tschechischen Grenze. Das neue Lager verfügt über mehr als 68.000 m2 Fläche. Die bereits bestehende Logistikfläche wird damit auf 145.000 m2 erweitert. Die neuen Flächen sollen planmäßig im dritten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden.



LOXXESS ist im CTPark Bor bereits an zwei Standorten vertreten und für mehrere Kunden wie dm-drogerie markt, HD+, Penny, PYUR, Rewe, Vodafone, ZooRoyal und Weinfreunde aktiv. Treiber des Ausbaus ist die E-Commerce-Logistik für das Drogerieunternehmen dm-drogerie markt, die bereits seit 2017 in den Händen von LOXXESS liegt. LOXXESS bietet bereits seit 2006 spezialisierte Dienstleistungskonzepte für den Onlinehandel an. Mit der Entwicklung des Konzepts "SMILE - Smart und Innovativ: Logistik für den E-Commerce" vertiefte das Logistikunternehmen seine Aktivitäten und erreichte 2019 eine Finalistenposition beim Deutschen Logistik-Preis. 2020 wurde SMILE mit dem European Logistics Award der Europäischen Logistikvereinigung ELA ausgezeichnet.



dm-Geschäftsführer Christian Bodi, verantwortlich für das Ressort Logistik, begrüßt das gute Vorankommen bei den Erweiterungsarbeiten: "Mit den neuen Flächen können wir die hohe und weiterwachsende Nachfrage nach unseren Online-Angeboten abdecken und zugleich noch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Mit LOXXESS haben wir einen zuverlässigen Partner an der Seite, der unser Wachstum proaktiv und mit innovativen Ansätzen begleitet."



LOXXESS entwickelt in der neuen Halle auch das mehrfach ausgezeichnete "SMILE"-Konzept weiter und investiert zudem ca. 50 Mio. Euro in Intralogistiksysteme wie etwa Automatisierungslösungen für die Picking-Prozesse.



"Mit dem Ausbau unserer Leistungen im CTPark Bor tragen wir unseren erfolgreichen Aktivitäten im Bereich der E-Commerce-Logistik Rechnung und schaffen gleichzeitig wichtige Ressourcen für die Entwicklung unseres Kunden", sagt Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand der LOXXESS AG. "Bereits vor der Corona-Krise boomte der Onlinehandel, während der Pandemie konnte er sogar noch weiteres Wachstum verzeichnen und ist aus der Landschaft des modernen Handels nicht mehr wegzudenken. Mit der strategischen Erweiterung an unserem Multi-User-Campus sind wir zukünftig noch besser in der Lage, dieser Entwicklung gerecht zu werden."



Jakub Kodr, Head of Business Development beim tschechischen Projektentwickler CTP Czech Republic, kommentiert die Zusammenarbeit mit LOXXESS so: "Wir sind froh, unsere starke und langfristige Beziehung mit LOXXESS im CTPark Bor auszuweiten. Wir wollen auch weiterhin vollumfängliche Services für das Unternehmen und sein Team am Standort bieten. Dazu gehören beispielsweise das 'Clubhouse'-Café vor Ort, medizinische Einrichtungen sowie die kürzlich eröffneten Grünflächen für Sport und Erholung."

