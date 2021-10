Grundsteinlegung in Aurach: Startschuss für erweitertes Fulfillment-Center

Die geplante Erweiterung am LOXXESS -Standort Aurach im mittelfränkischen Landkreis Ansbach konnte am 07. Oktober mit einer symbolischen Grundsteinlegung gefeiert werden. Der Logistikdienstleister investiert rund 5 Mio. Euro, um insbesondere für die gestiegene Nachfrage aus dem Genuss- und Lebensmittelsegment neue Flächen zu gewinnen. Um den besonderen Anforderungen dieser Sparte Rechnung zu tragen, ermöglicht der Anbau eine temperaturüberwachte Lagerung. Im Zuge der Erweiterung werden am Standort bis zu 30 neue Arbeitsplätze geschaffen.



Bei der Grundsteinlegung waren Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand bei LOXXESS, Patrick Mense, Mitglied der Geschäftsleitung, sowie der Standortleiter Enrico Schulze anwesend. Von Seiten der Kommune waren Bürgermeister Simon Göttfert sowie zwei Gemeinderäte vor Ort.



Der Bürgermeister der Gemeinde Aurach freut sich über den positiven Beitrag, den das Unternehmen in der Kommune erbringt: "LOXXESS ist nicht nur als Arbeitgeber ein wichtiger Faktor für unsere lokale Gemeinschaft und den Wirtschaftsstandort, sondern engagiert sich auch in sozialer Weise. Die Erweiterung vertieft nun die gute Zusammenarbeit."



Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand der LOXXESS AG, würdigte die erfolgreiche Kooperation in einer kurzen Ansprache: "Wir freuen uns, dass wir mit den Bauarbeiten pünktlich starten und diesen wichtigen Anbau am Fulfillment-Standort Aurach vornehmen können. Das verdanken wir insbesondere auch der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Kommune. Durch diese Erweiterung können wir optimal auf die gestiegene Nachfrage in der E-Commerce-Logistik und insbesondere im Lebensmittelbereich reagieren."



LOXXESS führt die Planung und den Anbau in Eigenregie durch und berücksichtigt dabei insbesondere Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit. Neben einer ökologischen Bauweise sorgen eine Photovoltaikanlage und ein Blockheizkraftwerk für eine emissionsreduzierte und nachhaltige Energieversorgung.



Nach der Fertigstellung verfügt der Standort über insgesamt 51.000 qm Logistik- und Lagerfläche. Die neuen Flächen werden besonders den Anforderungen der B2C-Logistik im lebensmittelnahen Umfeld gerecht. LOXXESS bietet in Aurach Services für Kunden aus unterschiedlichen Branchen und erbringt umfassende Fulfillment- und Kontraktlogistikdienstleistungen, die sowohl Value-Added-Services als auch Zolldienstleistungen umfassen. Neben dem physischen Retourenmanagement übernimmt das Familienunternehmen für namhafte Kunden auch das Debitoren- oder Ordermanagement, was beispielsweise die Aktivierung und "Auslieferung" digitaler Produkte wie App Services einschließen kann.

Unterstützt werden diese 360 Grad-Dienstleistungen durch ein modernes Customer-Care-Servicecenter in Berlin, in dem Kundenbetreuung und Produktinformationsdienstleistungen individuell bereitgehalten werden.

