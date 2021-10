In fünf Jahren zur reduzierten CO2-Bilanz: LOXXESS beteiligt sich an "Lean and Green"-Initiative der GS1

Der Logistik- und Fulfillmentdienstleister LOXXESS AG, Tegernsee, will durch die Teilnahme am "Lean and Green"-Programm einen Beitrag für den Klimaschutz leisten, indem es einen umfangreichen Aktionsplan definiert und sukzessive umsetzt. Die GS1 ist ein internationales Netzwerk für Non-Profit-Organisationen, das weltweite Standards für unternehmensinterne Prozesse konzipiert und umsetzt. Mit "Lean and Green" richtet sich die GS1 Germany an Unternehmen aus dem Wirtschaftsbereich Logistik und dem Transportsektor. Das Programm zeigt beteiligten Unternehmen Möglichkeiten auf, in mehreren Stufen ihre Wertschöpfungsketten effizienter zu gestalten, Emissionen zu verringern und einen Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele des Pariser Abkommens zu leisten. Die Kernidee des Konzepts verknüpft Prinzipien des Lean Managements mit Ansätzen aus dem Umwelt- und Klimaschutz.



LOXXESS definierte erstmalig 2016 eine Nachhaltigkeitsstrategie, im Zuge derer die Unternehmensstandorte Ebermannsdorf, Berlin, Bremen mit energieschonender LED-Beleuchtung ausgerüstet wurden, für die Standorte Aurach und Bor läuft die Planung ebenfalls. Darüber hinaus achtet LOXXESS bei der jährlichen Ausschreibung der Strombedarfe auf einen möglichst hohen Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Auf dem Multi-User-Campus Bor konnten einzelne Projekte zur Förderung von Ressourceneffizienz bereits realisiert werden. So führte LOXXESS mit dem Kunden Vodafone ein ressourcenschonendes Mehrwegtransportbehältersystem ein, seit Anfang 2021 steht den Kolleginnen und Kollegen zudem ein E-Auto inklusive Ladestelle zur Verfügung. Zudem konnten in 2020 durch die Produktion und Nutzung von insgesamt 1.662.593 kw Solarstrom durch die LOXXESS Greenpower 585 Tonnen CO2 eingespart werden.



Nun hat das Unternehmen beschlossen, sich konkrete und alle Unternehmensbereiche umfassende Ziele bei der Emissionsverringerung zu setzen. Darüber hinaus soll Transparenz über den eigenen CO2-Fußabdruck gewonnen werden. Dies geschieht mit dem fünfstufigen "Lean and Green"-Aktionsplan. Der erste Schritt besteht in einer genauen Berechnung der Emissionen für ein "Basisjahr". Dafür griff LOXXESS auf das Tool "planetly" zurück, das eine Berechnung und Analyse des CO2-Fußabdrucks ermöglicht. Die Bilanzierung erfolgt nach dem Greenhouse Gas Protocol, dem weltweit anerkannten Standard zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen.



Anschließend hat das Unternehmen einen Maßnahmenkatalog mit prognostiziertem Reduktionsergebnis definiert, der vom TÜV NORD auf Umsetzbarkeit geprüft wird. Zu den konkreten Maßnahmen gehören ein möglichst hoher Anteil an Ökostrom, die Nachrüstung von Immobilien mit energiesparender LED-Beleuchtung sowie das aktive Monitoring und Bestimmung neuer Maßnahmen im Steuerkreis Nachhaltigkeit. Nach erfolgreicher Prüfung erhält das Unternehmen den "Lean and Green award". Weitere Auszeichnungen können erreicht werden, wenn die Emissionen auch in den folgenden Jahren sukzessive verringert werden.



"Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation sind wir uns der Tragweite bewusst, die unsere unternehmerischen Aktivitäten in der Gegenwart für die künftigen Generationen haben werden. Mit 'Lean and Green' haben wir einen idealen Partner gefunden, der uns auf dem Weg in die CO2-Neutralität begleitet. Damit wollen wir auch unternehmensübergreifend für das Thema Klimaschutz sensibilisieren und zum Mitmachen ermutigen", sagt Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand der LOXXESS AG, zur Bedeutung der Programm-Teilnahme für LOXXESS.



Die Teilnahme am Nachhaltigkeits-Programm beinhaltet neben der Zertifizierung den Zugang zur Gemeinschaft von Mitgliedsunternehmen, sodass vom Netzwerk, Best-Practice-Berichten und Wissenstransfer profitiert werden kann.

