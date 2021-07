LOXXESS begleitet Wachstum bei WACKER mit Ausbau in Haiming

(press1) - 13. Juli 2021 - Als Logistikdienstleister unterstützt LOXXESS seit 13 Jahren den Chemiekonzern Wacker Chemie AG bei der Lagerung und Verladung von Fertigprodukten in Burghausen. WACKER wächst am Standort und benötigt zusätzliche Lagerflächen. Um dem Bedarf seines Kunden gerecht zu werden, plant LOXXESS nun einen Ausbau im benachbarten Haiming. Die Neuerungen werden im Zuge einer Vertragsverlängerung zwischen LOXXESS und WACKER realisiert.



Bisher umfasst die Logistikhalle eine Fläche von 40.000 qm und knapp 38.000 Palettenstellplätze, die der Versorgung mit Rohstoffen und der Lagerung von Produkten von WACKER dienen. Die Produktpalette erstreckt sich auf mehrere tausend Artikel, um deren Distribution sich LOXXESS kümmert. WACKER wird künftig weitere Teile der Logistik in die Hände des Logistikdienstleisters legen. Als zusätzlichen Service soll LOXXESS zukünftig auch die Lagerung und produktionsgerechte Anlieferung von speziellen Verpackungsmaterialien für WACKER übernehmen.



Geplant ist eine Erweiterung der Fläche um 16.300 qm bei gleichzeitiger Verdopplung der Palettenstellplätze auf nahezu 80.000 Stück. Der Anbau wird höher als die bestehende Logistikhalle und die Regale werden im Schmalgangsystem installiert. Dadurch kann die vorhandene Fläche deutlich effizienter genutzt werden. "Die räumlichen Dimensionen des Regalsystems werden optimal an die Produkte von WACKER angepasst. So tragen wir den individuellen Anforderungen des Kunden Rechnung", so Florian Schwarz-Gewallig, Geschäftsführer für den LOXXESS-Standort in Haiming.



Auch im Bereich der Intralogistik investiert LOXXESS und will künftig neue elektrisch betriebene Flurförderzeuge mit Lithium-Ionentechnik einsetzen.



Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand der Loxxess AG, betont im Rahmen des Projekts die Bedeutung der langjährigen und produktiven Zusammenarbeit mit der Wacker Chemie AG: "Wir bieten eine große Bandbreite an hochgradig spezialisierten Logistikdienstleistungen an. Damit diese effizient umgesetzt werden können, sind wir auf eine enge Abstimmung mit dem Kunden angewiesen. Die Zusammenarbeit mit WACKER ist in dieser Hinsicht vorbildlich."



"WACKER wächst weiterhin schnell und braucht Partner, die dieses Wachstum begleiten und gleichzeitig mit modernster Technologie hocheffizient und kostengünstig arbeiten. LOXXESS ist einer dieser Partner, von dessen Know-how wir profitieren", betont Dr. Thorsten Heyen, Leiter Einkauf & Logistik bei WACKER.



Dank der Erweiterung der Zusammenarbeit wird LOXXESS je nach Ausbaustufe bis zu 100 neue Arbeitsplätze am Standort Haiming schaffen. Gleichzeitig werden die bestehenden Arbeitsplätze in der Region gesichert.

