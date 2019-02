Home IT/Technik/Interaktiv silver.solutions GmbH Pressekontakt: Claudia Schulz Färberstr. 26 12555 Berlin Tel: 03065481990 Fax: 03065481999 cls@silversolutions.de http://www.silversolutions.de

8. Februar 2019 - Mit der B2B E-Commerce Lösung silver.eShop bietet silver.solutions eine innovative Software, die E-Commerce, ERP-Prozesse und Content in einer Plattform zusammenführt. Auf dieser Basis bietet silver.solutions Module für B2B-, B2C- sowie integrierte Händlershops und Partnerportale. Die E-Commerce Lösung vereint ausgereifte Shopfunktionen mit speziellen Features für Einkäufer im Unternehmen, die die Beschaffungsprozesse der Kunden unterstützt und beschleunigt.



Eine Spezialität von silver.eShop ist die enge Verzahnung von Content und E-Commerce. Die B2B-Shopsoftware integriert ein ausgereiftes Enterprise Content Management System. Das erlaubt es Nutzern, Produkte mit Content anzureichern und redaktionelle Inhalte mit passenden Produkte zu versehen.



Produktvorteile von silver.eShop:



- Preise und Verfügbarkeiten in Echtzeit aus Ihrem ERP

- Professionelles CMS voll integriert

- Nutzerfreundliche Suche für Content & Produkte

- Stored Baskets mit Wiederbestellfunktion

- Schnellbestellung per Drag & Drop oder Scan

- Umfangreiches Rollen- und Rechtesystem

- Multishop und Multilanguage



Neu in silver.eShop 4



Mit dem neuen Release silver.eShop 4 stellt silver.solutions mächtige Werkzeuge für Content und E-Commerce vor. Komplett überarbeitet wurde das Backend der Shopsoftware. Administratoren lesen im neuen Cockpit auf einen Blick die wichtigsten Kennzahlen ihres Shops ab.



Redakteure können mit dem neuen PageBuilder noch schneller Landingpages generieren und sie per Drag & Drop mit vorgefertigten Modulen befüllen, darunter zum Beispiel Produkt-Slider und Bestseller-Boxen.



Die erzeugten Seiten dürfen Anwender direkt auf der Seite editieren, ohne dass dafür Programmierkenntnisse erforderlich sind. Der mächtige Editor gestaltet die Arbeit besonders intuitiv. Blöcke einer Landingpage bereitet ein Redakteur auf Wunsch vor und kann sie zeitgesteuert publizieren.



Smarte ERP-Integration mit kanalübergreifenden Daten



Ebenfalls ganz ohne Programmierkenntnisse kommen Shopverwalter im neuen Backend von silver.eShop 4 aus, wenn sie spezielle Shopeinstellungen konfigurieren wollen. So können sie beispielsweise mit nur einem Klick auswählen, an welcher Stelle der Shop Live-Daten aus dem ERP-System abrufen soll und wann importierte Daten genutzt werden sollen, um die Performance des ERP-Systems nicht zu stark zu belasten. Importierte Daten werden dann im gewünschten Intervall aus dem ERP aktualisiert.



Die Shopsoftware integriert über den ERP-Abgleich alle Transaktionen und Belege eines B2B-Kunden, egal ob er im Online-Shop, per Telefon oder auf einem anderen Kanal bestellt hat. Durch diese smarte ERP-Integration können Kunden mit einem Klick ihre gesamte kanalübergreifende Orderhistorie überblicken. Auf Knopfdruck lösen sie im Onlineshop eine Nachbestellung für ein Produkt aus, das Sie zuvor am Telefon bestellt hatten.



Die Feature-Tour von silver.eShop gibt einen Überblick über die umfangreichen Funktionen der B2B-Shopsoftware.

Größe: 55 KByte Ihre Ansprechpartnerin:



Claudia Schulz

silver.solutions GmbH

Färberstr. 26

12555 Berlin

Fon +49 (0)30-65 48 19 90

Fax +49 (0)30-65 48 19 99

mailto:cls@silversolutions.de

https://www.silversolutions.de



silver.solutions ist Softwarehersteller und Dienstleister mit dem Schwerpunkt E-Business. Die E-Commerce-Lösung silver.eShop bildet in Kombination mit dem ERP-System des Kunden die Basis für leistungsfähige, internationale B2C- und B2B-Onlineshops. silver.solutions betreut internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen wie z.B. Medizintechnik, Elektronik, Medien/Verlage, Logistik, Bekleidungsindustrie, Technik, IT oder Verbände.



