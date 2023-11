Melissa Data präsentiert neue Tools zur Unterstützung von Know-Your-Business-Prozessen

Köln. Melissa Data verfolgt das Ziel, Unternehmen bei der Umsetzung von Know-Your-Business(KYB)-Strategien zu unterstützen. Dafür hat das Software-Haus - als Ergänzung von Know-Your-Customer(KYC)-Maßnahmen - neue Tools entwickelt, die Informationen von Geschäftskunden sammeln und verifizieren. Anwender können somit finanzielle Risiken mindern und gleichzeitig Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) einhalten. Dabei hält sich Melissa strikt an die DSGVO und speichert keinerlei Personendaten ab.



"Die meisten Bankdienstleistungen sind heute bequem online verfügbar, doch diese Zugänglichkeit birgt ein gewisses Risiko", sagt Bud Walker, Vice President of Enterprise Sales & Strategy bei Melissa, und ergänzt: "Um dieses zu minimieren, sollten Unternehmen KYB-Prozesse einsetzen, die Finanzkriminalität, wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie Wirtschaftskriminalität verhindern."



KYB- und KYC-Kontrollen sind nicht nur für Banken relevant, sondern ebenso für Unternehmen aus dem Non-Profit-Sektor, dem Versicherungs- oder dem Gesundheitswesen. Bei deren Umsetzung unterstützt die Lösung zur digitalen Identitätsüberprüfung (eIDV) von Melissa Data, die sowohl als On-Premise- als auch als SaaS-Variante verfügbar ist. Diese gleicht Daten mit umfassenden, offiziellen externen Länderdatenbanken mit Milliarden aktueller Identitätselemente ab. Zusätzlich kann geprüft werden, ob die Person in Sanktionslisten bzw. in Verzeichnissen politisch exponierter Personen (PEP) aufgeführt ist oder etwa in Negativnachrichten (Adverse Media Screening) auftaucht.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Bud Walker.jpg Melissa Dateityp: jpg Größe: 1551 KByte