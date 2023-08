Melissa präsentiert auf der DMEXCO innovative Lösungen für E-Commerce-Anbieter

Köln. Die Melissa Data GmbH adressiert auf der DMEXCO, die am 20. und 21. September 2023 auf dem Kölner Messegelände stattfindet, insbesondere E-Tailer. Dazu zeigt das Unternehmen in der Halle 7 am Stand A010 die Lösungen Global Express Entry sowie Personator World. Während E-Commerce-Anbieter mit Global Express Entry ihr Shop-System um eine Autovervollständigung erweitern können, versetzt Personator World sie in die Lage, Identitäten von Kunden elektronisch zu verifizieren. Somit können sie die Customer Experience verbessern und sich vor Betrugsversuchen schützen.



Mit Melissas Lösung Global Express Entry müssen Kunden in Formularen nur noch Anfangsbuchstaben eingeben und erhalten dann entsprechende Vorschläge, etwa für Orts- oder Straßennamen. Adressdaten können somit bequem, schnell und vor allem korrekt erfasst werden. Außerdem lassen sich so Registrierungs- bzw. Check-out-Prozesse beschleunigen, was sich positiv auf die Customer Experience auswirkt.

Global Express Entry sorgt zudem für eine hohe Datenqualität, die es ermöglicht, Bestellungen automatisiert zu verarbeiten, sodass Kunden ihre bestellte Ware schnell und zuverlässig erhalten. Kosten für Fehlzustellungen sowie für die Adressrecherche werden vermieden.



Die Lösung Personator World von Melissa hilft E-Commerce-Anbietern, sich gezielt vor Betrug zu schützen, indem sie Identitäten von Kunden elektronisch verifizieren. Dies erfolgt auf Basis einer Datenbank, die Milliarden von Identitätselementen beinhaltet. Über entsprechende Web-Schnittstellen können E-Commerce-Anbieter dabei mehrere Länder abdecken, ohne dass sie dafür jeweils eine separate Vereinbarung treffen müssen.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Melissa Logo Melissa Dateityp: jpg Größe: 782 KByte