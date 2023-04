e-Commerce Day: Melissa Data zeigt, wie Online-Händler ihre Effizienz steigern können

Köln. Melissa Data nutzt seinen Heimvorteil und ist erstmals auf dem e-Commerce Day, der am 5. Mai 2023 im Kölner Rhein-Energie-Stadion stattfindet, dabei. Besucher können sich dann am Stand 41 des Software-Unternehmens darüber informieren, wie sie ihre Datenqualität für eine nahtlose funktionierende Supply Chain steigern können. Mit validierten Adress- und Kontaktdaten sind Shop-Betreiber in der Lage, Kosten zu reduzieren, Betrugsrisiken zu minimieren und außerdem ihren Umsatz zu steigern.



Çağdaş Gandar, Geschäftsführer der Melissa Deutschland GmbH, sagt: "Es passiert immer wieder, dass Personen bei der Eingabe von Straßennamen oder Ortsangaben innerhalb des Bestellprozesses Fehler unterlaufen, die dann die Auslieferung verzögern oder sogar unmöglich machen. Werden diese falschen Adressen manuell korrigiert, ist das mit einem hohen Aufwand verbunden. Damit digitale Prozesse in der elektronischen Wertschöpfungskette ineinandergreifen und nahtlos funktionieren, ist es zudem erforderlich, dass die Adressdaten standardisiert sind. Gerade für Unternehmen, die ihre Produkte international anbieten, ist das eine große Herausforderung, da Adressformate von Land zu Land unterschiedlich sind."



Hierzu zeigt Melissa auf dem e-Commerce Day seine Lösungen zur Adressvalidierung bzw. -Autovervollständigung. Diese kommen bereits bei der Bestelleingabe zum Einsatz und vervollständigen Straßennamen sowie Ortsangaben, nachdem der Anwender wenige Buchstaben eingegeben hat. Dann wird die Anschrift kontrolliert, um so sicherzustellen, dass Online-Händler mit korrekten Daten die Bestellungen verarbeiten können. Darüber hinaus validieren die Lösungen von Melissa bereits vorhandene Adressdaten und stellen so sicher, dass diese auf dem aktuellen Stand sind.



Auch auf die steigende Zahl von Betrugsversuchen hat Melissa eine passende Antwort und erkennt unplausible oder falsche Angaben, beispielsweise bei Fake-Bestellungen. Außerdem zeigt der Kölner Software-Anbieter auf dem e-Commerce Day seine elektronische Identitätsprüfung (eIDV), die Namen, Telefonnummern, Adressen und E-Mail-Adressen bereinigt, überprüft, standardisiert sowie vervollständigt und die Identität eines Kunden in Echtzeit authentifiziert.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

