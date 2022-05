PIA MEDIA BERUFT ALEXANDER HARTMANN ZUM EXECUTIVE DIRECTOR PEOPLE & CULTURE

PIA Media, die digitale Mediaagentur, verstärkt sich seit Mai 2022 mit Alexander Hartmann (35) als Executive Director People & Culture. In der neugeschaffenen Position soll Hartmann PIA Media als begehrteste Mediaagentur im Arbeitsmarkt positionieren und etablieren sowie die Employee Experience auf ein neues Niveau heben.



Als Executive Director wird Hartmann alle personenbezogenen Aufgaben verantworten und mit seinem 10-köpfigen Team PIA Media zu einer starken Arbeitgebermarke entwickeln. Dabei steht sowohl das Recruiting als auch die Mitarbeiterbindung und -entwicklung im Fokus.



"Der Stellenwert der einstigen Personalabteilung innerhalb eines Unternehmens wird immer wichtiger. Aufgrund des Fachkräftemangels ist es zwingend erforderlich, in gutes Personal zu investieren. Wir setzen weiter auf Selbststeuerung und Eigenverantwortung der Mitarbeiter:innen, indem wir unter anderem für ein integratives und förderliches Umfeld sorgen. Das soll unserem Team dabei helfen, mit Leidenschaft beste Leistungen zu erbringen und ihre Skills zu entwickeln. Deshalb freuen wir uns Alexander für diese Aufgabe an unserer Seite zu wissen", so Hanno Stecken, PIA Media CEO.



"Menschen sollen sich bei PIA Media in ihrer ganzen Persönlichkeit zeigen und ihre Stärken und Potenziale einbringen können. Um eine ideale Employee Experience zu gewährleisten, müssen wir sowohl die persönliche- als auch die datenbasierten Dimensionen berücksichtigen. Nur mit einem hoch professionalisierten Team, das die Verbindung zu den Menschen in der Organisation hat und mit Datenpunkten, deren Kombination uns heute schon das Arbeiten im Morgen erlauben, können wir als Organisation und als Individuum erfolgreich sein", ergänzt Alexander Hartmann.



Alexander Hartmann verfügt über eine große Bandbreite an Erfahrungen in den Bereichen FMCG, Automotive, Finance und der Lifestylebranche. Seine Begeisterung für die Mediawelt wuchs schließlich innerhalb des groupm Netzwerks, in dem er über sechs Jahre verbrachte. Nach dem Einstieg als Manager HR Development verantwortete Hartmann dort den Gesamtbereich der Personalentwicklung als Head of Learning & Development und war zuletzt als Head of People Strategy tätig.



Der studierte Kommunikationspsychologe steht für eine tiefgreifende Kenntnis rund um den Employee Lifecycle, eine hohe Datenaffinität, Innovation und Pragmatismus. Bei PIA Media verantwortet Hartmann ab sofort den Gesamtbereich People & Culture und unterstützt Management sowie Mitarbeitende mit seinem Know-how.



Über PIA Media

PIA Media ist erster Ansprechpartner für Kund:innen, die ihre Marketing-Kommunikation primär und vom Start weg digital denken. Mit über 500 Kolleg:innen aus den Bereichen Media, Data, Tech und Content entwickelt PIA Media für die Zielgruppen führender B2C- und B2B-Unternehmen eine konsistente und medienübergreifende Customer Experience. Der End-to-End Mediaansatz von PIA Media basiert auf Technologie, Daten und KI. Neben den deutschen Standorten in Hamburg, München, Düsseldorf und Berlin hat die Agentur zwei eigene Design- und Development-Standorte in Belgrad und Bukarest. PIA Media agiert wie eine API, die agnostisch Daten und Systeme genauso wie Provider und Partner verbindet. PIA Media begleitet Kund:innen ganzheitlich von der richtigen Mediastrategie über Ad Tech Implementierung, Data-Analyse und -Management bis hin zur Umsetzung von personalisierten Kampagnen auf führenden Plattformen. PIA Media ist eine der größten digitalen Mediaagenturen in Deutschland.



Weitere Informationen unter: www.piamedia.com



Über PIA Group

PIA Group ist der führende Digital-Dienstleister in Deutschland und entwickelt Customer Experiences über alle Touchpoints und Disziplinen hinweg. Mit einer Kombination aus Strategie, Content, Media, Smart Data und Technologie unterstützen die 1.100 Expert:innen Kund:innen und Partner:innen bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle, tragen zu Neugeschäfts- und Kundengewinnung bei und optimieren Kundenwert und -beziehungen. Dabei eint die Gruppe der Anspruch, die Effizienz und die Effektivität aller digitalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Kund:innen (B2C & B2B) nachhaltig zu verbessern.



PIA Group Companies:

PIA Appico | PIA delasocial | PIA DYMATRIX | PIA econda | PIA FeedDynamix | PIA Media | PIA NORDPOL+ | PIA UDG



Weitere Informationen unter: www.pia.me

