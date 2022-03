PIA Media beruft Matthias Kersten zum Director Experience

(press1) - Hamburg, 21. März 2022 - Die digitale Mediaagentur PIA Media verstärkt sich seit März 2022 mit Matthias Kersten (40) als Director Experience. In der neugeschaffenen Position soll Kersten die PIA Media Experience maßgeblich gestalten und diese intern sowie extern spürbar machen.



Als Director Experience wird Kersten u.a. sehr eng mit den Bereichen Marketing sowie People & Culture zusammenarbeiten. Dabei steht die Optimierung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit sowie die Wahrnehmung im Markt im Fokus. "In meiner Karriere habe ich gelernt, wie wichtig Kultur und Experience für eine Agentur ist, um erfolgreich zu sein. Ich freue mich diese Erfahrungen einzubringen und dadurch einen echten Impact für PIA Media zu generieren", so Matthias Kersten.



Matthias Kersten verfügt über langjährige Erfahrung auf Agentur- und Vermarkterseite, u.a. durch berufliche Stationen bei der OMD, RMS Radio Marketing Service sowie als Freelance Podcaster für GEO Saison und OMR. Mit seinem ausgeprägten Verständnis für menschliche Interaktion und seiner Kenntnis interner Agenturabläufe, wird er bei PIA Media in einer impulsgebenden Rolle die Agentur Experience vorantreiben und optimieren.



Hanno Stecken, PIA Media CEO, über die Berufung von Kersten: "Wir möchten jeden Berührungspunkt mit der Agenturmarke, aus Sicht von Mitarbeitenden, Kund:innen sowie dem Markt, zu einem qualitativ hochwertigen und besonderen machen. Deshalb freuen wir uns Matthias für diese Aufgabe an unserer Seite zu wissen." Im sich weiter zuspitzenden Kampf um Talente werde es zudem immer wichtiger, neben hoher Attraktivität der beruflichen Inhalte auch ein besonderes Arbeitsumfeld zu schaffen. "Nur so kann ein Unterschied gemacht werden, um Talente für die Agentur zu gewinnen und Leistungsträger:innen zu binden", ergänzt Stecken.





Über Matthias Kersten

Matthias Kersten begann seine Karriere 2008 bei der Mediaagentur OMD in Hamburg. Nachdem er 10 Jahre Agenturkultur und -DNA verinnerlichen und mitprägen durfte, wechselte der Media-Experte dann 2018 zum Audiovermarkter RMS Radio Marketing Service. Dort war er u.a. als Speaker und Audio Sales Manager tätig. Parallel launchte er 2019 mit "Verlängertes Wochenende by OMR" seinen eigenen Podcast, der dann 2020 zur Geo Saison (GuJ) wechselte. Matthias verfügt über ein extrem gutes Netzwerk im Gastro- und Hotellerie-Bereich und hat sich im Zuge seiner bisherigen Agentur und Podcastlaufbahn immer intensiver mit dem Thema Kultur und menschlicher Interaktion befasst. Er besitzt ein extrem gutes Gespür für den richtigen Mix im Bespielen von Agentur-Touchpoints.



Über PIA Media

PIA Media ist erster Ansprechpartner für Kunden, die ihre Marketing-Kommunikation primär und vom Start weg digital denken. Mit über 500 Kolleg:innen aus den Bereichen Media, Data, Tech und Content entwickelt PIA Media für die Zielgruppen führender B2C- und B2B-Unternehmen eine konsistente und medienübergreifende Customer Experience. Der End-to-End Mediaansatz von PIA Media basiert auf Technologie, Daten und KI. Neben den deutschen Standorten in Hamburg, München, Düsseldorf und Berlin hat die Agentur zwei eigene Design- und Development-Standorte in Belgrad und Bukarest. PIA Media agiert wie eine API, die agnostisch Daten und Systeme genauso wie Provider und Partner verbindet. PIA Media begleitet Kunden ganzheitlich von der richtigen Mediastrategie über Ad Tech Implementierung, Data-Analyse und -Management bis hin zur Umsetzung von personalisierten Kampagnen auf führenden Plattformen. PIA Media ist eine der größten digitalen Mediaagenturen in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.piamedia.com



Über PIA Group

PIA Group ist der führende Digital-Dienstleister in Deutschland und entwickelt Customer Experiences über alle Touchpoints und Disziplinen hinweg. Mit einer Kombination aus Strategie, Content, Media, Smart Data und Technologie unterstützen die 1.100 Expert:innen Kund:innen und Partner:innen bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle, tragen zu Neugeschäfts- und Kundengewinnung bei und optimieren Kundenwert und -beziehungen. Dabei eint die Gruppe der Anspruch, die Effizienz und die Effektivität aller digitalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Kunden (B2C & B2B) nachhaltig zu verbessern.

PIA Group Companies: PIA Appico / PIA delasocial / PIA DYMATRIX / PIA econda / PIA FeedDynamix / PIA Media / PIA NORDPOL+ / PIA UDG

Weitere Informationen unter: www.pia.me

