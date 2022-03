PIA Media gewinnt MOIA

(press1) - Hamburg, 01. März 2022 - Erfolg für PIA Media: Die digitale Mediaagentur gewinnt MOIA als neuen Kunden und berät den Ridepooling-Anbieter der Volkswagen Group zukünftig entlang des kompletten Marketing-Funnels.



PIA Media bündelt seit dem 01.01.2022 die Kompetenzen und Kräfte der drei PIA Group Gesellschaften blueSummit, Performance Media und Qverse. Das Ziel der neugeformten digitalen Mediaagentur ist das perfekte Kundenerlebnis in Form einer konsistenten medienübergreifenden Customer Experience zu schaffen, die von Daten, Technologie und einem digitalen Ökosystem bestimmt ist.

Für MOIA verantwortet PIA Media künftig die Mediastrategie, Kanaloptimierungen und Ad Tech Themen. Zusätzlich übernimmt PIA Media das Programmatic Advertising sowie den klassischen Mediaeinkauf auch operativ.



Hanno Stecken, CEO der PIA Media, freut sich auf die spannende Zusammenarbeit: "Da wir MOIA ab sofort bei allen Touchpoints der Customer Journey strategisch unterstützen, können wir unsere Digital-Expertise End-to-End gewinnbringend einbringen. Die Marke so gemeinsam mit dem MOIA Team voranzubringen, ist für uns enorm spannend. Als API Agency haben wir PHD als Klassikpartner an Bord geholt. Wir freuen uns nun auf die gemeinsame Arbeit mit der Lovebrand."



Justina Rokita, Chief Marketing Officer bei MOIA, erklärt die Entscheidung:

"Wir bei MOIA wollen mit unserem Ridepooling-Service einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende leisten und das Leben in den Städten durch geteilte Mobilität noch lebenswerter, sicherer und schöner machen. Um unsere Markenbekanntheit und Reichweite noch weiter auszubauen, ist es essenziell, dass wir einen starken Media Partner wie PIA Media an unserer Seite haben, der uns mit einer verzahnten Digitalexpertise, v.a. auch im Bereich Ad Tech und mit smarten Ideen unterstützt."