OXID eSales übernimmt ShopCockpit

(press1) - Freiburg, 01. Dezember 2020 - Es ist für jeden Shop-Betreiber essenziell wichtig, sein Angebot auf Marktplätzen neuen Zielgruppen zugänglich zu machen. Dafür müssen für jeden Kanal die passenden Produkte im jeweiligen Format exportiert und so exakt und umfangreich wie möglich ausgeliefert werden. Mit dem Erwerb der ShopCockpit-Plattform von Ronny Wangelin und Alexander Hupe bietet OXID eSales Online-Händlern die Möglichkeit, Produkte aus jedem Shopsystem schnell, automatisiert und einfach in Marktplätze, Preisvergleichs- und Partnerportale zu exportieren. Der Mehrwert für OXID Kunden liegt im Erreichen neuer Zielgruppen und dem Potenzial, dadurch den Umsatz quasi auf Knopfdruck steigern zu können.



"Wir sind stolz darauf zu erleben, was für smarte Produkte aus der OXID Community hervorgehen", sagt Roland Fesenmayr, CEO der OXID eSales AG. "Seit vielen Jahren betreiben Ronny Wangelin und Alexander Hupe, zwei Urgesteine der OXID Community, ShopCockpit. Es war daher selbstverständlich, dass wir die Plattform übernehmen, jetzt, wo sich die beiden neuen Herausforderungen widmen", erklärt Fesenmayr.



OXID eSales wird die Software im Sinne der Kunden weiterentwickeln und vertreibt diese künftig unter dem Namen OXID Market Connect. Über 40 Händler nutzen das Produkt bereits. Darunter zum Beispiel die Freiburger European Online Distribution GmbH (EOD), die acht Markenshops auf OXID eShop betreibt und OXID Market Connect sehr erfolgreich einsetzt. Über 90 Schnittstellen sind schon vorhanden. Händler, Partner oder die Community können neben den vorhandenen Schnittstellen weitere Portale selbst anschließen und ihre Produktdaten für unzählige Plattformen im B2C und B2B bereitstellen. Darunter Preissuchmaschinen wie idealo.de, billiger.de oder Google Shopping und Marktplätze wie real.de und Mercateo.



Wangelin und Hupe, die Entwickler von ShopCockpit, kümmern sich ab sofort um die Digitalisierung im Sport. Sie betreiben bereits seit einiger Zeit die Teamverwaltungs-Software prosports.zone. Der OXID Community bleiben sie eng verbunden, da sie selbst seit vielen Jahren OXID eShop-Betreiber sind.

