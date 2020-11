OXID Shopsystem holt Gesamtsieg beim Shop Usability Award 2020

(press1) - Freiburg, 27. Oktober 2020 - Sofa-Designer und OXID eShop-Kunde mudju.de holt sich den Gesamtsieg des Shop Usability Award 2020 und gewinnt obendrein die Kategorie "Möbel und Wohnen". In der Kategorie "B2B" dominiert Schüco, der Systemanbieter für Fenster, Türen, Fassaden und mehr. Bei "Sport und Outdoor" fährt Fahrrad-Experte lucky-bike.de auf den ersten Platz. Der Preis in der Kategorie "Wellness, Beauty und Gesundheit" geht an groundies.com, eine noch junge Marke für Barfußschuhe des Freiburger Onlinehändlers European Online Distribution GmbH. Bei letzteren drei Erfolgsprojekten ist OXID-Partner Kosmonaut GmbH umsetzende E-Commerce-Agentur und Sparringspartner der Kunden. Die Kosmonauten dürfen sich über die Auszeichnung "Agentur des Jahres" freuen.



Mit stark reduzierter Teilnehmerzahl und unter strengen Hygienemaßnahmen fand der Shop Usability Award dieses Jahr im Seeforum Rottach-Egern am Tegernsee statt. Per Livestream konnten E-Commerce-Interessierte das Event digital verfolgen. Insgesamt drei Monate präsentierten Kunden und Partneragenturen auf UXme.io ihre Shop-Projekte einer breiten Community. Diese bewertete die Shops unter den Aspekten "Design", "Usability", "Creativity" und "Storytelling". Eine hochkarätig besetzte Jury kürte aus jeweils fünf nominierten jeder Kategorie die Sieger.



"Ich bin begeistert, welche Ergebnisse Onlinehändler und unsere Partner aus unterschiedlichen Branchen und mit den unterschiedlichsten Geschäftsmodellen mit einem höchst anpassbaren und flexiblen Shopsystem erreichen können", freut sich Roland Fesenmayr, CEO der OXID eSales AG über die zahlreichen Auszeichnungen für seine Kunden und Partner.



Johannes Altmann, Geschäftsführer von Shoplupe GmbH und Veranstalter des Awards ergänzt: "Das war keine Preisverleihung, wie wir sie uns gewünscht hätten. Aber wir haben alles getan, um die Gesundheit der wenigen Anwesenden zu schützen und den Preisträgern auch unter den speziellen Umständen dieses Jahr eine würdige Veranstaltung zu bieten. Ein Ziel, das wir laut Feedback der Anwesenden und 1600 Zuschauern im Livestream voll und ganz erreicht haben".



Über OXID eSales

Die OXID eSales AG gehört zu den führenden Anbietern von E-Commerce-Lösungen und Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. In der OXID Cloud können Onlinehändler und Hersteller individuelle, skalierbare und umsatzstarke Webshops implementieren und effizient betreiben, in allen Branchen und für alle Zielgruppen. Im B2C vertrauen starke Marken wie Bitburger, Trigema, AIDA und Schiesser auf OXID eShop. Die umfassende Lösung im B2B nutzen unter anderen Mercedes-Benz Gebrauchtteile Center, GROB-WERKE, Semikron, Murrelektronik und Schüco. Die OXID Cloud wird von über 150 Solution Partnern nach Kundenbedarf implementiert. Eine stetig wachsende Open Source Community sorgt für neue und marktgerechte Impulse, mit der die E-Commerce-Lösung dem Bedarf entspricht. 16 Jahre am Markt, 16 Jahre E-Commerce-Expertise.



Weitere Informationen:

OXID eSales AG, Nicole Lipphardt, Bertoldstraße 48, D-79098 Freiburg

Tel. +49 761 368 89 162, Fax +49 761 368 89 29

E-Mail: mailto:info@oxid-esales.com, Web: http://www.oxid-esales.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: