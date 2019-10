Neue Digitalisierungs-Maßstäbe in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Branche

Freiburg, 09. Oktober 2019 - Vor elf Monaten fiel die Entscheidung für ein modernes Onlineportal, mit dem der namhafte Großhändler für Sanitär, Heizung und mehr - Peter Jensen - nun auch bei der Digitalisierung in der ersten Liga spielt. Ein Onlineshop als reines Bestellmedium gehört längst der Vergangenheit an. Viel mehr erwartet der Fachhandwerker ein Onlineportal, mit dem er seine Tagesarbeit effizient gestalten kann. Peter Jensen hat sich dieser Herausforderung gestellt und eine völlig neue und moderne Onlineplattform entwickelt.



Oberste Priorität war ein übersichtliches und selbsterklärendes Layout, verschiedenste Möglichkeiten der Artikelsuche, sowie alle branchenüblichen Schnittstellen. Per IDS-Schnittstelle werden alle denkbaren Informationen aus Katalogen und Vorgängen in jede beliebige Handwerkersoftware importiert. So können Kunden ihren gesamten Workflow effizient mit dem Petershop abwickeln, wodurch wöchentlich viele Arbeitsstunden eingespart werden können.



Verlässliche Aussagen über die Verfügbarkeit werden bei jedem Artikelaufruf angezeigt, egal ob der

Artikel angeliefert oder abgeholt werden soll. Der Kunde kann aus über 30 Abholterminals wählen oder seine Bestellung ans Lager oder auf die Baustelle liefern lassen. Natürlich funktioniert der neue Petershop auch auf jedem Smartphone und Tablet. Die Oberfläche passt sich automatisch dem benutzten Gerät an. Ein Mitarbeiter kann von unterwegs abfragen, in welchem der Abholterminals der benötigte Artikel vorrätig ist. Die Suche des nächstliegenden Terminals erfolgt durch den Petershop.



Im Fokus des Projekts standen schnelle, pragmatische Lösungen, die Kunden und Mitarbeitern das

Arbeitsleben erleichtern. "Statt meterlange Pflichtenhefte zu schreiben, haben wir einfach schnell angefangen und flexibel im Projekt agiert", blickt Sven Tietje, der projektverantwortliche Geschäftsführer der cgrd GmbH, als ausführende Agentur, auf das Projekt zurück. "In naher Zukunft werden weitere Highlights umgesetzt, wie zum Beispiel eine App, Export von Dokumenten mit dem Fachhandwerkerlogo, die Integration von Online-Konfiguratoren, ein Live Chat, druck- und lesbare Barcode-Etiketten, sowie eine fehlertolerante Artikelsuche", verspricht Tietje.



Für Eckhart Steffens, dem projektverantwortlichen Geschäftsführer von Peter Jensen, ist nach dem "Go-live" vor dem "Go-live". Ein Ansatz des kontinuierlichen Optimierens und Ausbaus der E-Commerce-Plattform, der sich in zahlreichen anderen Projekten ebenfalls bewährt hat. Roland Fesenmayr, CEO der OXID eSales AG sieht einmal mehr bestätigt: "Wie in vielen B2B-Projekten ist bei Peter Jensen die Einführung einer E-Commerce-Plattform der Anfang eines umfangreichen Digitalisierungsprozesses im Unternehmen. Es geht um wesentlich mehr, als nur den digitalen Abverkauf. Gewachsene Strukturen, IT-Landschaft, Integration von Drittsystemen bis hin zum Mindset der Mitarbeiter im Betrieb. Alles muss auf den Prüfstein, um erfolgreich digital zu transformieren."



