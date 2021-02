E-Commerce ROI Calculator von Melissa zeigt Mehrwert der Adressvalidierung

(press1) - 2. Februar 2021 - Händler können ihre Vorteile mit wenigen Klicks selbst ermitteln



Köln. Ab sofort haben Händler die Möglichkeit, mit wenigen Klicks herauszufinden, wie viel Geld schlechte Adressdaten sie kosten. Denn Melissa, ein führender Anbieter globaler Datenqualitäts- und Adressmanagementlösungen, stellt auf seiner Website unter https://www.melissa.com/de/calculators/ecommerce einen E-Commerce ROI Calculator zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Der Rechner verdeutlicht individuell, welche Vorteile Adressprüfung hat und gibt somit einen konkreten Anlass dafür.



"Oft können sich E-Commerce-Händler nicht vorstellen, wie hoch die Umsatzeinbußen sind, wenn ihre Pakete aufgrund fehlerhafter Adressen nicht zugestellt werden können", sagt Çağdaş Gandar, Managing Director Europe bei Melissa, und erläutert: "Dies sind laut Retourentacho der Forschungsgruppe Retourenmanagement der Universität Bamberg in Deutschland neun Prozent. Sie verursachen Kosten von insgesamt schätzungsweise 5,46 Mrd. Euro pro Jahr." Diese tragen Kunden durch höhere Marktpreise und sie belasten die Margen der E-Commerce-Händler.



Der Online-Rechner von Melissa sensibilisiert dafür. Händler müssen lediglich angeben, wie hoch der durchschnittliche Warenkorbwert ihrer Kunden ist und wie viele Pakete sie pro Tag versenden. Der Rechner stellt dann Daten zwischen einem Versand ohne und mit Adressvalidierung gegenüber. Anwender erfahren so, um wie viel sich die Gesamtkosten für unzustellbare Sendungen einschließlich denen für verloren gehende Waren, verpasste Marketingchancen und den Verlust von langfristigen Kunden pro Jahr senken lassen. Gleichzeitig können sie ermitteln, inwieweit sich der entgangene Umsatz reduzieren lässt und wie viel sie sparen, wenn sie ein Jahr lang Melissa's Tools zur Adressprüfung nutzen.



"Viele Händler werden überrascht sein, wie kostengünstig Adressvalidierung ist", erklärt Çağdaş Gandar. Da korrekte Adressen die Rate unzustellbarer Sendungen auf drei Prozent senken, kommt deren Validierung einer Investition gleich, die sich bereits ab der ersten Prüfung auszahlt - und zwar für Unternehmen sämtlicher Größenordnungen. Denn um auf die unterschiedlichen Anforderungen einzugehen, bietet Melissa diverse Abrechnungsmodelle für seine Web Services an, die nicht nur für große, sondern auch für kleine und mittelständische Händler attraktiv sind.

