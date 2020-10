Melissa ist Nischenanbieter im Gartner Magic Quadrant für Datenqualitätslösungen 2020

(press1) - 5. Oktober 2020 - Führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen zeichnet Anbieter für ihre Visionen und Umsetzungsfähigkeit aus



Köln. Melissa, ein führender Anbieter globaler Datenqualitäts- und Adressmanagementlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass Gartner das Unternehmen als Nischenanbieter im Magic Quadrant für Datenqualitätslösungen¹ positioniert hat. Melissa ist einer von 16 Anbietern, die in dem Report bewertet wurden.



"Das ist das erste Mal, dass wir von Gartner im Magic Quadrant für Datenqualitätslösungen aufgeführt sind. Wir glauben, dass unsere Benennung die besondere Rolle, die wir auf dem Markt spielen, auszeichnet", sagt Ray Melissa, Präsident und Gründer von Melissa. "Obwohl Datenqualität eine weit gefasste Kategorie bildet, verfolgen wir einen nuancierten Ansatz. Dieser stellt nicht nur sicher, dass Kundendaten im Hinblick auf das Format richtig 'aussehen', sondern dass sie auch tatsächlich gültig sind und funktionieren. Dieser einzigartige Weg bietet unseren Kunden umfassenden Wert und Nutzen."



Gartner erklärt in dem Report: "In dem Maße, in dem Unternehmen die Geschwindigkeit der digitalen Transformation und Innovation beschleunigen, steigt die Nachfrage nach Datenqualitätslösungen. Dies ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Herausforderungen komplexer und verteilter Datenlandschaften sowie neuer und dringender Geschäftsanforderungen zu bewältigen. Führende Experten im Bereich Daten und Analyse sehen sich intensivem Druck ausgesetzt, 'vertrauenswürdige' Daten bereitzustellen, mit deren Hilfe Geschäftsabläufe effizienter gestaltet und Geschäftsentscheidungen schneller sowie mit größerer Sicherheit getroffen werden können."



Mit mehr als 35 Jahren Adresskompetenz und tiefem Branchenwissen sieht Melissa das Adressmanagement als Grundlage für alle Facetten der Kundenkommunikation und des Geschäftsbetriebs. Mit seinem Angebot bewährter Lösungen zum Bereinigen, Anreichern und Abgleichen von Kontaktdatensätzen ermöglicht das Unternehmen den Anwendern, tiefere Einblicke in die Kundendaten zu gewinnen, die Kommunikation zu verbessern und profitablere Kundenbeziehungen zu pflegen.

Erfahren Sie mehr über die Bestätigung von Melissa, indem Sie hier Ihr kostenloses Exemplar des Magic Quadrant 2020 Gartner für Datenqualitätslösungen herunterladen: https://blog.melissa.com/global-intelligence/melissa-ist-nischenanbieter-im-gartner-magic-quadrant-fuer-datenqualitaetsloesungen-2020





¹Gartner, "Magic Quadrant for Data Quality Solutions", Melody Chien, Ankush Jain, 27. Juli 2020.



Gartner Disclaimer:

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.





Über Melissa:

Melissa ist ein führender Anbieter von Datenqualitäts-, Identitätsprüfungs- und Adressmanagementlösungen. Melissa unterstützt Unternehmen bei der Kundengewinnung und -bindung, bei der Validierung und Korrektur von Kontaktdaten, bei der Optimierung des Marketing-ROIs sowie beim Risikomanagement. Seit 1985 ist Melissa für Unternehmen wie die Mercury Versicherung, Xerox, Disney, AAA und Nestlé ein zuverlässiger Partner bei der Verbesserung der Kundenkommunikation. Weitere Informationen: http://www.melissa.de



