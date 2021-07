Corona: Die Suche nach dem Ursprung als Hörbuch-Thriller

(press1) - 14. Juli 2021 - Hochspannung garantiert. Im Januar 2020 brach das neue Coronavirus über die Welt hinein und stellte das bisherige Leben auf den Kopf. Bis heute weiß niemand genau, wie das SARS-CoV-2 Virus entstanden ist - oder doch? Der Hamburger Autor Van Deus macht aus den mysteriösen Hintergründen der Pandemie den packenden Thriller Und sah, dass es gut war und lässt umfangreiche Recherchen in die Story einfließen. Jetzt im Juli 2021 erscheint die ungekürzte Hörbuchfassung. Gelesen von Johannes Steck, einem der bekanntesten und beliebtesten Hörbuchsprecher in Deutschland.

Zum Inhalt: In allerletzter Minute entkommen die US-Amerikanerin Rosanna Sands und der Hamburger Geschäftsmann Peter Berg in der ostasiatischen Metropole Hongkong der aufflammenden Pandemie des SARS-CoV-2 Virus. Am selben Tag wird in China die Millionenstadt Wuhan komplett abgeriegelt und innerhalb weniger Wochen gerät fast die gesamte Welt in einen globalen Lockdown. Bei der abenteuerlichen Suche nach den Ursprüngen des Virus geraten die beiden in tödliche Gefahr. Es scheint, dass COVID-19 und die schreckliche Epidemie nur die Ouvertüre eines viel gefährlicheren Szenarios sein könnten. Sie stoßen auf eine geheime Organisation, die im Verborgenen die Fäden zieht und die Vorbereitungen für einen verheerenden Anschlag trifft, der den Weltfrieden bedrohen soll.



Van Deus. Der aus Hamburg stammende Autor Van Deus verfasst seit 2012 spannende Politthriller. Mit seiner neuesten Veröffentlichung Und sah, dass es gut war findet die Trilogie den krönenden Abschluss. Alle Teile der Trilogie The Triangular Files sind auch in englischer Sprache erschienen und ziehen alle Register der Spannungskunst.



Johannes Steck ist einer der bekanntesten Hörbuchsprecher in Deutschland (2x Platin, 4x Gold, Auszeichnung als beliebtester Hörbuchsprecher). Durch seine Stimmkunst schafft er es, nach kürzester Zeit eine Sogwirkung entstehen zu lassen.

Die ausdruckstarke, tiefe Stimme mit dem rauen Timbre zieht jeden Hörer in seinen Bann.



Van Deus

UND SAH DASS ES GUT WAR

Woher stammt das Coronavirus?



Ungekürzte Fassung

Gelesen von Johannes Steck

Laufzeit 24 Stunden und 41 Minuten



ISBN 978-3-94-5752-128 (CD MP3 Version)

ISBN 978-3-94-5752-142 (Streaming/Download)

Erscheinungstermin: 15. Juli 2021

Logo_B-B-One.jpg B-B-ONE Publishing Dateityp: jpg Größe: 24 KByte