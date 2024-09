Melissa präsentiert auf der Seamless Europe seine Datenqualitätslösungen

Köln / München. Die Melissa Data GmbH zeigt auf der Seamless Europe die zahlreichen Vorteile einer hohen Datenqualität auf und stellt ihr diesbezügliches umfassendes Produktportfolio vor. Mit diesem können Händler, Fintechs und Zahlungsanbieter ihre Customer Experience verbessern, Kosten senken und Betrugsrisiken minimieren. Als Neuheit präsentiert das Unternehmen ein Plug-in für die E-Commerce-Software Shopify, das Adressen bereits während der Eingabe in Echtzeit überprüft, korrigiert und auf das offizielle länderspezifische Anschriftenformat standardisiert. Darüber hinaus beschleunigt die Lösung den Bestellprozess, indem eingegebene Adressen nach nur wenigen Tastenanschlägen automatisch vervollständigt werden. Die Seamless Europe findet am 10. und 11. September 2024 auf dem Messegelände in München statt, wo Melissa am Stand B60 zu finden ist.



Mit unseren Lösungen können Unternehmen den manuellen Aufwand zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität auf ein Minimum reduzieren, erläutert Çağdaş Gandar, Geschäftsführer der Melissa Data GmbH, und ergänzt: So setzen beispielsweise unsere Adressvalidierung und die Autovervollständigung bereits bei der Eingabe einer Bestellung an. Der Nutzer tippt nur wenige Buchstaben seiner Adresse, die dann automatisch vervollständigt wird. Anschließend erfolgt eine Überprüfung der Anschrift, sodass sichergestellt ist, dass nur korrekte Daten in weiterführende Systeme gelangen.



Das Thema Datenqualität spielt darüber hinaus bei der Betrugsprävention eine wichtige Rolle, in deren Rahmen die Identität von Kunden und Interessenten überprüft werden sollte. Auch hier kann die Adressvalidierungslösung von Melissa helfen, indem sie unplausible oder falsche Angaben erkennt. Zudem bietet der Kölner Softwareanbieter eine elektronische Identitätsprüfung (eIDV) als Web Service an. Dabei handelt es sich um einen internationalen Echtzeitdienst, der Namen und Adressen überprüft, bereinigt, vervollständigt und standardisiert sowie die Identität eines Kunden verifiziert. Zusätzlich wird geprüft, ob Personen oder Unternehmen einschließlich ihrer Mitarbeiter auf Sanktionslisten oder in Verzeichnissen politisch exponierter Personen (PEP) stehen oder bereits negativ in den Medien in Erscheinung traten (Adverse Media Screening).



Interessenten können sich unter https://secure.terrapinn.com/V5/step2.aspx?q=3669080DKNC&TMID=4146782&EID=10839 kostenlos für einen Besuch der Seamless Europe registrieren.



Über Melissa:

Melissa ist ein führender Anbieter von Datenqualitäts-, Identitätsprüfungs- und Adressmanagementlösungen. Melissa unterstützt Unternehmen bei der Kundengewinnung und -bindung, bei der Validierung und Korrektur von Kontaktdaten, bei der Optimierung des Marketing-ROIs sowie beim Risikomanagement. Seit 1985 ist Melissa für Unternehmen wie die Mercury Versicherung, Xerox, Disney, AAA und Nestlé ein zuverlässiger Partner bei der Verbesserung der Kundenkommunikation. Weitere Informationen: www.melissa.de



Ihre Redaktionskontakte:

Melissa Data GmbH

Laura Faßbender

Cäcilienstr. 42-44

50667 Köln

Tel.: +49 221 97 58 92 46

E-Mail: laura.fassbender@melissa.com

www.melissa.com/de



good news! GmbH

Nicole Gauger

Kolberger Str. 36

23617 Stockelsdorf

Tel.: +49 451 88199-12

E-Mail: nicole@goodnews.de

www.goodnews.de