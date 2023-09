Melissa präsentiert digitale Identitätsprüfung als internationale SaaS-Lösung

Köln. Melissa Data wartet zu den bevorstehenden Fachmessen DMEXCO und Seamless Europe mit einer Premiere auf. Denn dort wird der führende Anbieter globaler Datenqualitäts- und Adressmanagementlösungen seine elektronische Identitätsprüfung "Personator Identity" erstmals als Portallösung präsentieren. Anwender können diese somit ohne Implementierungs- oder Integrationsaufwand sofort nutzen, um die Identität von Personen im Rahmen des Onboardings elektronisch zu verifizieren. Dabei ist die Lösung international ausgelegt und deckt mehr als 40 Länder ab. So unterstützt Melissa seine Kunden bei der Einhaltung von Compliance- bzw. Know-Your-Customer(KYC)-Vorgaben und schützt sie zugleich vor Betrug und Geldwäsche. Die DMEXCO findet am 20. und 21. September auf dem Kölner Messegelände statt, der Stand von Melissa befindet sich in Halle 7, Stand A010. Die Seamless Europe gastiert am 18. und 19. Oktober in den Hallen der Messe Berlin, wo Melissa am Stand E30 zu finden ist.



"Mit unserer Lösung können Unternehmen den manuellen Aufwand bei der Identitätsprüfung auf ein Minimum reduzieren", erläutert Çağdaş Gandar, Geschäftsführer der Melissa Data GmbH, und ergänzt: "Dabei adressieren wir mit der jetzt zur Verfügung stehenden Online-Variante vor allem Unternehmen, die täglich eine bestimmte Menge an Personen manuell überprüfen müssen und für die somit eine API-Integration unseres Webservices überdimensioniert wäre."



Anwender können sich über einen beliebigen Browser unkompliziert in die Lösung von Melissa einloggen, um auf einer komfortablen Nutzeroberfläche Personendaten wie Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum einzugeben. Dann wird zunächst der Name bzw. die Adresse standardisiert und verifiziert, um daran anschließend zu überprüfen, ob die Person unter der angegebenen Adresse gemeldet ist. Schließlich wird eine vollständige Identitätsverifizierung mithilfe des Geburtsdatums vorgenommen. Anwender erhalten sofort eine Rückmeldung, ob die eingegebenen Daten korrekt oder falsch sind, wobei der gesamte Prozess auf einer umfassenden Datenbank mit Milliarden von aktuellen Identitätselementen aus mehr als 40 Ländern basiert.



Die Recherche lässt sich noch dahingehend ergänzen, dass geprüft wird, ob Personen auf Sanktionslisten bzw. in Verzeichnissen politisch exponierter Personen aufgeführt sind oder aber in Negativnachrichten auftauchen (Adverse Media Screening). Unternehmen erhalten so eine ganzheitliche Sicht auf ihre Kunden und können sich vor unangenehmen Überraschungen wie empfindlichen Bußgeldern schützen. Die Abrechnung von Personator Identity erfolgt monatlich oder im Prepaid-Verfahren ohne zusätzliche Setup-Gebühren.

