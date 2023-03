Happy birthday, Melissa Data! - 10 Jahre Datenqualität in Deutschland

Köln. Melissa ist seit nunmehr zehn Jahren mit einer GmbH in Deutschland vertreten und verzeichnet seit Gründung ein starkes Wachstum in Bezug auf seinen Umsatz, sein Partnernetzwerk und seine Mitarbeiter. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern globaler Datenqualitäts- und Adressmanagementlösungen, die Organisationen bei der Kundengewinnung und -bindung, der Optimierung des Marketing-ROI sowie beim Risikomanagement helfen. Das Produktportfolio deckt die Bereiche Adressvalidierung, Adressen-Autovervollständigung, nationale und internationale Identitätsprüfung, E-Mail-Validierung, Telefonnummernprüfung, Namensvalidierung, Geokodierung sowie Dublettenprüfung ab.



Çağdaş Gandar, der den Erfolg der Melissa Data GmbH von Anfang an mit sicherstellte und die Geschicke der Gesellschaft seit 2017 leitet, erläutert: "Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert korrekter Kundendaten, deshalb sind insbesondere unsere Lösungen zur Adressprüfung bzw. Autovervollständigung in Europa und vor allem in der DACH-Region sehr gefragt. Unsere Produkte stellen wir in der Cloud sowie On-Premise zur Verfügung, wobei im Hinblick auf die DSGVO zu betonen ist, dass all unsere Server in Europa, speziell in Deutschland, betrieben werden. Darüber hinaus werden wir durch externe Datenschützer professionell unterstützt und arbeiten mit der renommierten Kanzlei Kinast zusammen, die sich auf den nationalen Datenschutz spezialisiert hat und etliche deutsche Unternehmen betreut."



Melissa Data wird sich in Zukunft noch stärker auf die Gewinnung von Partnern fokussieren, die mit den Lösungen des Anbieters ihre eigenen Systeme erweitern. Außerdem geht das Unternehmen davon aus, dass die Kontaktdatenqualität - auch vor dem Hintergrund des Datenschutzes - weiter enorm an Bedeutung gewinnen wird, und blickt deshalb optimistisch in die Zukunft.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: