Melissa Data ist erneut Nischenplayer im Gartner Magic Quadrant für Datenqualitätslösungen 2022

Köln. Gartner hat Melissa, einen führenden Anbieter globaler Datenqualitäts- und Adressmanagementlösungen, zum dritten Mal infolge in seinem Bericht "Magic Quadrant for Data Quality Solutions" (1) aufgeführt. Dabei ist Melissa Data eines von 16 bewerteten Unternehmen.



"Die Aufnahme von Melissa in den Magic Quadrant für Datenqualitätslösungen bestätigt unsere Fokussierung, dass unsere Kunden ihre Kundendaten maximal ausschöpfen können", sagt Ray Melissa, Präsident und Gründer von Melissa, und ergänzt: "Wir haben uns in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Metadatenverarbeitung weiter verbessert und unser Produktpaket um Wissensgraphen, Drag-and-Drop-Funktionen (no Code, low Code) und Datenqualitätsautomatisierung erweitert. So steht jetzt ein umfassendes Toolset für Datenqualität, Adressüberprüfung und Identitätsprüfung zur Verfügung, mit dem Unternehmen komplexe Vorschriften einhalten, das Onboarding rationalisieren, Betrug bekämpfen und den Wert von Kundendaten als Asset nutzen können."



In dem Bericht stellt Gartner fest: "Angetrieben durch den Übergang zu erweiterten Datenqualitätsfunktionen konsolidiert sich der Markt für Datenqualitätslösungen zunehmend mit angrenzenden Daten- und Analysemärkten wie Metadatenmanagement, Governance-Plattformen, Datenintegrationstools und Master Data Management (MDM)-Lösungen. Daher erwarten Daten- und Analyse-Führungskräfte sowie Anwender basierend auf der Konsolidierung und der gemeinsamen Nutzung von Metadaten eine nahtlose Interoperabilität zwischen den Produkten. Die Bewertung und Auswahl von Lösungen sind weniger technisch ausgerichtet und erfordern jetzt eine engere Zusammenarbeit mit Geschäftsführern und unterschiedlichen Akteuren, die die Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle nutzen wollen."



Melissa hat mehr als 35 Jahre Erfahrung sowie Expertise in allen Fragen rund um Adressen und umfassendes Fachwissen, das die Grundlage für globale Intelligenz bildet. Mit seinen etablierten Lösungen zum Bereinigen, Anreichern und Abgleichen von Kontaktdatensätzen ermöglicht das Unternehmen, tiefere Kundeneinblicke zu gewinnen, die Kommunikation zu verbessern und profitablere Kundenbeziehungen zu pflegen.



Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2022 für Datenqualitätslösungen steht hier zum Download bereit.



(1) Gartner, "Magic Quadrant for Data Quality Solutions", Ankush Jain, Melody Chien, 1. November 2022.



Gartner Disclaimer:

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.



Gartner and Magic Quadrant are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.





Über Melissa:

Melissa ist ein führender Anbieter von Datenqualitäts-, Identitätsprüfungs- und Adressmanagementlösungen. Melissa unterstützt Unternehmen bei der Kundengewinnung und -bindung, bei der Validierung und Korrektur von Kontaktdaten, bei der Optimierung des Marketing-ROIs sowie beim Risikomanagement. Seit 1985 ist Melissa für Unternehmen wie die Mercury Versicherung, Xerox, Disney, AAA und Nestlé ein zuverlässiger Partner bei der Verbesserung der Kundenkommunikation. Weitere Informationen: www.melissa.de



