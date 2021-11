Melissa Data - Nischenplayer im Gartner Magic Quadrant für Datenqualitätslösungen 2021

Anbieter zum zweiten Mal infolge im Bericht positioniert



Köln. Gartner hat Melissa, einen führenden Anbieter globaler Datenqualitäts- und Adressmanagementlösungen, erneut als Nischenplayer im "Magic Quadrant for Data Quality Solutions"¹ positioniert. Melissa Data ist dabei eines von 15 bewerteten Unternehmen.



"Dies ist das zweite Jahr infolge, dass Melissa im Magic Quadrant for Data Quality Solutions berücksichtigt worden ist. Dies betrachten wir als Leistungsbestätigung unserer einzigartigen Rolle auf dem Markt", sagt Ray Melissa, Präsident und Gründer von Melissa, und ergänzt: "Unser Ansatz zur Datenqualität berücksichtigt die vielfältigen Bedürfnisse unserer breiten Kundenbasis. Es reicht nicht aus, dass Kundendaten vom Format her 'richtig aussehen'. Vielmehr müssen sie valide und funktional sein. Dieser Weg ermöglicht es uns, Melissa-Kunden einen umfassenden Mehrwert und Nutzen zu bieten - unabhängig von ihrer Branche."



In seinem Bericht stellt Gartner fest: "Die Disziplin der Datenqualitätssicherung gewährleistet, dass Daten im Kontext bestehender Geschäftsabläufe, Analysen und aufkommender digitaler Geschäftsszenarien ihren Zweck erfüllen und vertrauenswürdig sind. Traditioneller Auftrag der Datenqualität ist, Compliance- und Governance-Anforderungen zu erfüllen sowie operative Risiken und Kosten zu reduzieren. Immer mehr wird Datenqualität aber auch zu einer Notwendigkeit, wenn es um Analysen für bessere Einblicke und vertrauenswürdige, datengesteuerte Entscheidungen geht. Datenqualität ist ein Wettbewerbsvorteil, mit dem sich Daten- und Analytics-Führungskräfte kontinuierlich auseinandersetzen müssen, um diese Ziele zu erreichen."



Mit mehr als 35 Jahren Adress-Expertise und tiefem Fachwissen befürwortet Melissa das Adressmanagement als Grundlage für sämtliche Facetten der Kundenkommunikation und der Geschäftsabläufe. Durch das Angebot bewährter Lösungen zum Bereinigen, Anreichern und Abgleichen von Kontaktdatensätzen ermöglicht das Unternehmen den Anwendern, tiefere Kundeneinblicke zu gewinnen, die Kommunikation zu verbessern und profitablere Kundenbeziehungen zu pflegen.



Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2021 für Datenqualitätslösungen steht hier zum Download bereit: bit.ly/pm-gartner-2021





¹ Gartner, "Magic Quadrant for Data Quality Solutions", Melody Chien, Ankush Jain, 29. September 2021.



Gartner Disclaimer:

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner and Magic Quadrant are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Melissa Logo Melissa Dateityp: jpg Größe: 782 KByte