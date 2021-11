PIA blueSummit mit zwei Neuzugängen in der Geschäftsleitung

(press1) - 9. November 2021 - PIA blueSummit verstärkt sich ab dem 01.10.2021 mit Bart van Gemert und Max Höpner in der Geschäftsleitung. Gemeinsam werden sie die Geschäftsbereiche Key Account Management sowie das Neukunden-Geschäft stärken und weiter ausbauen. Somit unterstützen sie zusätzlich die Philosophie des Unternehmens ihren Kunden dabei zu helfen, Marketingprozesse zu transformieren sowie Wissen bezüglich neuer Technologien und deren zielgerichteter Nutzung für eine relevante Kundenkommunikation in Organisationen sukzessive aufzubauen.



Bart van Gemert widmet sich in seiner neuen Position dem Kernthema Kunden und Kundenentwicklungsstrategien. Er verantwortet ab sofort die Kundenentwicklung und übernimmt die Leitung des Auf- sowie Ausbaus des Key Account Management-Teams. Als blueSummit Gründungsmitglied war er u.a. an der Etablierung der ersten SEA-Kunden, dem Aufbau kanalübergreifender Kundenunits beteiligt und zuletzt bereits als Director für die Entwicklung des Key Account Management Bereichs tätig. Vorherige Stationen von van Gemert waren unter anderem bei redblue, Global Media und Bigmouthmedia.



Max Höpner wird in seiner neuen Rolle in der Geschäftsleitung von PIA blueSummit die Verantwortung für die Neukundengewinnung sowie das Sales Team übernehmen und sich auf den Bereich Strategy & Business Development fokussieren. Nach seinem Einstieg in 2010 als Head of Affiliate, baute er das Social Media Segment auf und agiert seit 2018 als Sales Director. Vor seiner Karriere bei PIA blueSummit war Höpner Account Director bei TradeDoubler.



Axel Schönau, Geschäftsführer von PIA blueSummit: "Der Erfolgskurs von PIA blueSummit setzt sich weiter fort. Wir freuen uns mit Bart van Gemert und Max Höpner zwei langjährige Kollegen und erfahrene Führungskräfte in die Geschäftsleitung zu berufen und somit die Geschäftsbereiche Key Account Management sowie das Neukunden-Geschäft zu stärken und weiter auszubauen."



"Unsere Kunden befinden sich in einer digitalen Transformation - die sich für jeden individuell gestaltet. Mit unserer Expertise, Kreativität, technologischem Verständnis und nicht zuletzt unserem Engagement unterstützen wir unsere Kunden dabei, mithilfe des intelligenten Einsatzes von Daten, Technologie und passendem Content ein best-in-class End-2-End Digitalmarketing umzusetzen. Mit einem kundenorientierten Ansatz möchte ich dafür den Weg bereiten, zwischen Kunde und Agentur", erklärt Bart van Gemert.



"Wir helfen unseren Kunden Content, Media, Technologie und Smart Data erfolgreich in praktikablen Modellen zu kombinieren, damit bestehende Datenquellen stets optimal miteinander verknüpft sind, um Kunden gezielter und individueller mit Angeboten versorgen zu können", so Max Höpner.

