PIA blueSummit erhält Mobile Web-Zertifizierung von Google

(press1) - Hamburg, 23. Juli 2021 - PIA blueSummit wird von Google für exzellente Services rund um die Themen Mobile UX, Mobile Site Speed und Progressive Web Apps (PWA) mit der Zertifizierung "Mobile Web" ausgezeichnet. Damit ist PIA blueSummit eine von bisher nur sechs Agenturen weltweit, die diese Zertifizierung erhalten haben.



Der Markt hat sich hinsichtlich der Mobiltelefonnutzung verändert. Das mobile Web wird im Vergleich zu der Desktopnutzung vermehrt zur Informationsbeschaffung und für Transaktionen genutzt. Marken haben dies erkannt und investieren daher in die Einführung von Best Practices für mobile Usability und Optimierung, um die mobile Conversion Rate zu erhöhen und den mobilen Traffic zu monetarisieren.

Trotz hohem Anteil an Mobile Traffic zeigen mobile Webseiten & Shops im Vergleich zu Desktop teilweise hohe Defizite im Bereich Usability und Ladezeiten auf. Dieses Phänomen ist branchenübergreifend zu beobachten und beeinträchtigt nicht nur das Nutzererlebnis, sondern auch den Umsatz und das Geschäftsergebnis.



Mit der neu eingeführten Zertifizierung bewertet und zeichnet Google Agenturen aus, die in den Bereichen User Experience und Conversion exzellente Leistungen erbringen.

Dies gibt Kund:innen die Gewissheit, dass sie zertifizierte Partner:innen auswählen, die in der Vergangenheit nachweislich erfolgreich diese Art von Projekten durchgeführt haben.



In einem mehrstufigen Prüfungsprozess mussten die Mitarbeitenden nicht nur die Einzelzertifizierung "Drive growth with mobile experience" bestehen und ihre betriebswirtschaftlichen und technischen Fähigkeiten zum Thema unter Beweis stellen, sondern die Agentur musste auch zwei tatsächlich im Markt durchgeführte PageSpeed-, PWA- oder UX-Projekte zur Bewertung durch das globale Google Mobile Web Certification Team einreichen. Zusätzlich gab es ein Interview mit Fragen zur Strategie und den eingereichten Cases.



"In einer "Mobile First"-Welt ist es unser Ziel, dem User das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten, konsistent über alle Touchpoints hinweg, und dadurch Leads, Conversions und Umsätze für unsere Kund:innen zu steigern. Seit mehr als 3 Jahren arbeiten wir in unserem Projektteam, den "Mobile Heroes", intensiv mit Google und Partnern auf diesem Gebiet. Gemeinsam mit unseren Kanalexpert:innen integrieren wir dieses Wissen in die Ausarbeitung kundenspezifischer Digitalstrategien und in die operative Umsetzung mobiler Kampagnen. Die Verzahnung aller Services in einer End-to-End Betrachtung spielt dabei eine zentrale Rolle, um für unsere Kund:innen eine exzellente mobile Conversion zu erreichen und dadurch effektivere Kampagnen zu erzielen.", so Philip Rusnak, Head of SEO Business Development bei PIA blueSummit.

"Wir freuen uns über die sehr gute Zusammenarbeit mit Google, einem der wichtigsten und innovativsten Treiber der Digitalisierung und die Verleihung dieser Zertifizierung für unsere herausragenden Fähigkeiten und Services", sagt Philip Rusnak.





