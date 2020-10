Abenteuer auf dem Bauernhof - Erstellt kostenlos euer eigenes Malbuch!

(press1) - 27. Oktober 20250 - Da ist sie wieder, die stürmische und regnerische Jahreszeit. Wenn die Tage länger und grauer werden, verbringen wir wieder viel Zeit zu Hause. Doch was tun, damit aus dem gemütlichen Beisammensein nicht schnell ein Lagerkoller wird?



Die Seite happycolorz.de bietet nicht nur wunderschöne Ausmalbilder zum Ausdrucken für Kinder und Erwachsene. Seit kurzem können Eltern auch ein kostenloses Malbuch erstellen, in dem ihre kleinen Lieblinge die Hauptrolle spielen und ein spannendes Wochenende auf dem Bauernhof erleben. Hierbei können die Eltern den Namen und das Äußere ihrer Lieben festlegen, sodass die Kinder sich in der Geschichte wiederentdecken… und dann malen sie sich die Welt, wie sie ihnen gefällt.



Das Gute: Malen und Zeichnen fasziniert Kinder und Erwachsene seit jeher gleichermaßen. Es beruhigt, fördert die Feinmotorik und macht Spaß. Aus einfachen schwarz-weißen Motiven entstehen farbenfrohe, kunterbunte Welten, die die Phantasie von Klein und Groß anregen.

Hier geht es zum kostenlosen Malbuch:

https://www.happycolorz.de/malbuch



Und sollten die Eltern auch etwas Entspannung suchen - unter der folgenden Adresse finden sie jede Menge Mandalas, welche auf jeden Fall eine beruhigende Wirkung entfalten.



Downloads zu dieser Pressemitteilung: