Matthias Dammann wird Director Automotive bei Exozet

(press1) - Berlin, 16. Mai 2018 - Pünktlich zur Formula E in der Hauptstadt unterstreichen die Berliner Digitalexperten Exozet die Bedeutung des digitalen Wandels für die Automobilbranche und etablieren einen eigenen Bereich Automotive. Matthias Dammann übernimmt als Director Automotive die Leitung und baut die in den letzten Jahren stark zunehmenden Aktivitäten der Digitalagentur innerhalb der Automobilbranche weiter aus.



Der Diplom-Kaufmann Matthias Dammann ist ausgemachter Automobil- und Digitalexperte und hat zuletzt als Managing Director bei der Effekt-Etage Kunden wie BMW, Mercedes und Opel beraten. Der 43-Jährige hat zuvor in verschiedenen IT-, Management- und Beratungspositionen unter anderem bei Interone und der BMW Group gearbeitet sowie als Inhaber eines Internet-Start-ups und Mitgründer der gemeinnützigen Initiative "Deutschland rundet auf" Erfahrungen als Unternehmer gesammelt.



Frank Zahn, Gründer und CEO von Exozet: "Wir freuen uns, mit Matthias Dammann einen weiteren Experten für unser Team gefunden zu haben, der fundiertes Branchen-Know-how mit der Leidenschaft für digitale Technologien verbindet. So können wir unsere Kunden aus der Automobilbranche optimal bei der digitalen Transformation beraten und proaktiv begleiten."



Exozet entwickelt für und mit seinen Kunden innovative Ideen für digitale Produkte und Services und setzt diese mit seinem eigenen Kreations- und Entwicklungs-Team um. Ganz nach dem Motto "We make millions of people smile" setzt Exozet auf einen agilen Entwicklungsprozess, an dem nicht nur die Experten der Kunden beteiligt sind, sondern der auch die Nutzerinnen und Nutzer schon bei der Ideenfindung mit einbezieht.



Im Mittelpunkt stehen mobile und immersive Technologien wie zum Beispiel Virtual und Augmented Reality sowie NewTV- und Videolösungen. Zum Kundenstamm gehören Automobil-Kunden wie Audi und Volkswagen. So befindet sich auch dieses Jahr wieder die Audi VIP-Lounge in Exozets Büroräumen mit spektakulärem Blick auf die Formula E-Rennstrecke auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof.



Exozet, der Partner für die Digitale Transformation, arbeitet für Unternehmen aus den Branchen Medien, Entertainment, Brands, Start-ups, Finance, Telekommunikation sowie für öffentliche Auftraggeber. Mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berlin, Hamburg und Wien berät und gestaltet Exozet seit 1996 den Digitalen Wandel in Unternehmen wie z. B. Axel Springer, BBC, Audi, der Deutschen Telekom und dem ZDF.Bei Fragen oder Interview-Wünschen wenden Sie sich gern an:Carolin Schütze | Public Relations carolin.schuetze@exozet.com | T: +49 30 24 65 60-249