Digital:Relaunch - 100% Digital-Wissen

(press1) - Berlin, 17. Dezember 2019 - Die Digital:Relaunch 2020, eine der führenden deutschen Digital-Konferenzen, findet am 17. und 18. Februar 2020 in Berlin statt. Themenbereiche sind Digital:Strategy, Digital:Work, Digital:Business und Digital:Marketing.

https://digital-relaunch.de



Die Teilnehmer erwarten Expertenwissen für Ihre erfolgreiche digitale Transformation. Echten Mehrwert mit Best Cases und Intensiv-Seminaren von renommierten Vordenkern. Networking mit Entscheidern und jede Menge Party beim Digital:Bash mit Live-Musik und Cocktails.



Am 17. Februar 2020 gibt es Expertenvorträge zu folgenden Themen:



Digital:Strategy - Roadmap für die digitale Transformation

Digital:Work - Leadership, Collaboration und New Work

Digital:Business - Digitalisierung von Business, Prozessen und Produkten

Digital:Marketing - Kunden gewinnen und überzeugen



Auf der Agenda stehen Referenten von REWE Digital, Beiersdorf, Microsoft, TÜV, Scrivito, Birds on Mars, krait, Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0, Amazon Web Services, crowdmedia und CMCX.



Abends laden wir Sie zur Party beim Digital:Bash mit Live-Musik, DJ, Food und Cocktails ein. Der Grund: Veranstalter Infopark wird 25.



Am 2. Tag (18. Februar 2020) können vertiefende Seminare zu den folgenden Themen besucht werden:



Seminar 1: Digitale Strategie

Seminar 2: Inspiration Day "Digitale Transformation"

Seminar 3: Digital Leadership, Kulturwandel + agile Organisation

Seminar 4: Business Innovation + Storytelling

Seminar 5: TrendLab Content Management 2020



Es wird wieder ein Super-Event. Die Referenten, Videos und Fotos der vergangenen Jahre können auf der Homepage abgerufen werden.



Die Anzahl der Plätze ist auf 300 limitiert … also am Besten gleich ein Ticket sichern!

