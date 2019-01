Warum die Digitalisierung Geschäftsprozesse und -modelle im Mittelstand verändert

(press1) - Berlin, 11. Januar 2019 - Digitalisierung bedeutet heute deutlich mehr als eine bloße technische Transformation. Gerade in mittelständischen Unternehmen vollzieht sich der digitale Wandel in allen Bereichen, wie der "Digitalisierungsindex Mittelstand 2018" der Deutschen Telekom zeigt. Laut der repräsentativen Studie hat bereits fast jedes zweite Unternehmen die Digitalisierung in seine Geschäftsstrategie verankert, um mehr Umsatz zu generieren, neue Kunden zu erreichen und leichter digitale Geschäftsideen zu entwickeln. Klar ist aber auch: Ein Großteil des Mittelstands ist noch nicht so weit. Vielen Unternehmen ist noch nicht klar, wie sie die Digitalisierung angehen wollen. Umso wichtiger für sie, den Austausch mit Experten und anderen Mittelständlern zu suchen.



Wenn wir heute von Digitalisierung sprechen, beschränkt sich das längst nicht mehr auf die technische Ausstattung oder auf die digitale Abbildung bestehender analoger Prozesse. Denk- und Handlungsweisen haben sich verändert und entwickeln sich kontinuierlich weiter, Kommunikations-, Marketing- und Verkaufsprozesse sind beschleunigt und gestalten sich effektiver. Die wirkliche Veränderung und Chance der Digitalisierung besteht darin, Geschäftsprozesse neu auszurichten oder komplett neue entstehen zu lassen, und vielfach auch, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder neue Kundensegmente zu erobern. Dabei ist jedes Unternehmen gefordert, die Digitalisierung konsequent anzugehen, um Wettbewerbspositionen auszubauen und die eigene Existenz langfristig zu sichern.



Was das bedeutet, verdeutlicht Philipp Depiereux, Gründer und Geschäftsführer von etventure und in Kürze auch Speaker bei der Digital:Relaunch Konferenz 2019. Er nennt es eine "Fehleinschätzung, dass Digitale Transformation ein reines IT-Thema ist" und sieht ein Hindernis, das es zu eliminieren gilt, im "tiefverwurzelten Glauben daran, dass man die Zukunft der Unternehmung langfristig planen muss". Statt dessen gilt es heute etwa Vektorstrategien zu implementieren, also nicht alles langfristig vorzuplanen, sondern Teilziele zu bestimmen. Oder auch auf das Prototyping zu setzen: die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen, die das Kerngeschäft ergänzen und schrittweise erweitern können. Beides Vorgehensweisen, die Digitalstratege Alex T. Steffen empfiehlt.



Auch der Netzökonom und Wirtschaftsjournalist Dr. Holger Schmidt warnt davor, sich auf die internen Prozesse zu fokussieren und darüber zu vergessen, neue digitale Geschäfte aufzubauen. Beim Digital:Relaunch zeigt er die Möglichkeiten der Plattform- und Informationsökonomie auf, die heute vielfach die Marktspielregeln bestimmen und die Voraussetzungen für neue digitale Geschäftsmodelle, wahre Wertschöpfung und nachhaltig wirkende Wettbewerbsvorteile schaffen können.



Bernd Völcker vom Veranstalter Infopark zeigt auf, wie sich Unternehmen mit der richtigen Digitalstrategie wettbewerbsfähiger und agiler aufstellen und Wertschöpfungsketten erneuern und optimieren. Außerdem wird Jochen Köhler, Geschäftsführer von #openspace, Digitalisierungspartner des Mittelstands von der Commerzbank, über Erfahrungen zu ganz konkreten Herausforderungen und To-dos bei der ganzheitlichen Transformation im Mittelstand berichten.



Diese und zahlreiche weitere Vorgehensweisen, Lösungswege und Praxisbeispiele für eine erfolgreiche Digitalisierung stehen auf dem Programm der Digital:Relaunch Konferenz am 11. und 12. Februar in Berlin.



###

Digital:Relaunch Konferenz

Strategie : Work : Business : Marketing

11. und 12. Februar 2019nhow Hotel Berlin

https://digital-relaunch.de

###







Über die Digital:Relaunch Konferenz:

Die Digital:Relaunch Konferenz macht fit für die digitale Transformation und hilft Entscheidern, die Digitalisierung im Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Renommierte Experten zeigen Strategien und erprobte Lösungen für die Digitalisierung in Fachvorträgen, Best Practices, Tipps und Insights. Die Konferenz findet am 11. und 12. Februar 2019 im nhow Hotel in Berlin statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter

https://digital-relaunch.de