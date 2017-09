Stärken verbinden und Workflows vereinfachen: comspace entwickelt CELUM Connector für Sitecore

(press1) - 19. September 2017 - CELUM Sitecore Connect heißt die neue Integrationslösung des CELUM Implementierungspartners comspace, die eine optimale Verbindung der Sitecore Experience Platform mit CELUM Digital Asset Management möglich macht. Die Stärken beider Systeme können so optimal genutzt und Arbeitsaufwand sowie Fehleranfälligkeit bei der Website-Pflege deutlich reduziert werden.



Die standardisierte Schnittstelle wurde von comspace offiziell im Rahmen der dmexco 2017 vorgestellt, steht interessierten Kunden ab sofort auf Anfrage zur Verfügung und wird zukünftig auch als eigenständiges Produkt über den CELUM Marketplace vertrieben. Mit CELUM Sitecore Connect stellen comspace und CELUM bereits die zweite CMS/DAM-Integrationslösung vor.



Vorteile der Verknüpfung von CELUM und Sitecore



Durch die Systemintegration von CELUM in das Sitecore CMS können Redakteure für ihre Website auf jederzeit aktuelle und optimal aufbereitete Mediendateien aus CELUM zugreifen. Mit der Media Library steht zwar auch im Sitecore CMS ein Mediencenter zur Verwaltung von digitalen Website-Inhalten zur Verfügung, von dem aus Fotos, Videos und pdfs etc. auf der Website eingebunden werden können. CELUM DAM bietet aber noch ausgereiftere und umfassendere Möglichkeiten im Bereich Freigabe-Workflows, Rechte- und Rollenkonzepte, Verwaltung von Copyright-Lizenzen sowie automatische Metadaten-Anreicherung. Durch die Integration kann dabei weiterhin auf der gewohnten Sitecore-Benutzeroberfläche gearbeitet werden.



Integration auf Basis von Sitecore Data Exchange Framework und CELUM Connect



Beim Einsatz des CELUM DAM sind alle verfügbaren Unternehmens-Assets im DAM-System abgelegt. Über das Sitecore Data Exchange Framework und die CELUM Sitecore Connect Schnittstelle wird das DAM an das Sitecore CMS angebunden. Auf dieser Basis erfolgt der einfache Austausch von Dateien aus zwei oder mehreren Systemen und damit die Synchronisation der abgelegten Mediendateien. Ist das Data Exchange Framework einmal im Sitecore installiert, kann der Administrator das CELUM DAM mit wenigen Parametern einbinden und konfigurieren. Bspw. kann er definieren, auf welche CELUM Collections oder Folder die jeweiligen Redakteure zugreifen dürfen.



Einfacher Prozess für Asset-Import und -Synchronisation



Die CELUM Sitecore Connect-Schnittstelle öffnet einen Asset Picker, der die Mediendateien nach Auswahl durch den Redakteur aus CELUM ins Sitecore Backend holt und in der Media Library ablegt. Über ein zusätzliches Feld zur Bildauswahl, sowohl im Sitecore Experience- als auch im Content Editor kann der Redakteur die gewünschten Bilder auf der Website einbinden. Eine regelmäßige, uni-direktionale und automatisierte Synchronisation der beiden Systeme gewährleistet die Aktualität der Mediendateien auf der Website und in anderen Ausgabekanälen.



Über comspace:

comspace entwickelt digitale Lösungen für anspruchsvolle Projektanforderungen - mit hoher technischer Kompetenz, kontinuierlich geschulten Experten und großer Leidenschaft für das Online Business. Dabei setzt die Digitalagentur auf führende Content Management-, E-Commerce- und Digital Asset Management Systeme. Als Sitecore Gold Implementation Partner und CELUM Trusted Implementation Partner sorgt comspace zuverlässig für die individuelle Implementierung und Integration von CMS- und DAM-Projekten. Zu den langjährigen Kunden zählen u. a. die Meyer Werft GmbH, die Otto Bock HealthCare GmbH und die Xella International GmbH. http://www.comspace.de





Über Sitecore:

Sitecore ist weltweiter Marktführer für Experience Management Software und Kontext-Marketing. Die Sitecore® Experience Platform™ hilft Unternehmen beim Content Management, liefert kontextuelle Erkenntnisse und automatisiert die Kommunikation für personalisierten E-Commerce im großen Maßstab. Sie befähigt Marketingteams, Inhalte kontextbezogen und in Echtzeit zu schalten und dabei das Verhalten von Kunden - vor, während und nach dem Verkauf - im Zusammenhang mit der Marke kanalübergreifend zu berücksichtigen. Mehr als 4.900 Marken - darunter American Express, Carnival Cruise Lines, easyJet und L'Oréal - vertrauen Sitecore bei der Gestaltung personalisierter Interaktion, die Kunden wirklich anspricht, Kundenbindung aufbaut und Umsätze steigert. http://www.sitecore.net



Über CELUM:

CELUM ist ein weltweit führender Cloud-Software Hersteller mit Sitz in Linz. Mit seiner Content Productivity Platform, deren Lösungen vom Digital Asset Management über den Content Marketplace powered by Contidio bis zum Marketing Project Management reichen, optimiert das Unternehmen den kompletten Lebenszyklus von digitalen Inhalten und die Interaktion von Menschen in Teams. CELUM Kunden profitieren durch den hohen Grad an Automatisierung, die Integration in andere Systeme und die hohe Benutzerfreundlichkeit von beschleunigten Marketing- und Kommunikationsprozessen, zusätzlichen Erlösquellen, reduzierten Kosten und steigender Produktivität. Mehr als eine Million Nutzer und 800 Unternehmen in 35 Ländern vertrauen auf CELUM - darunter führende Marken wie 3M, CLAAS, Dior, Do & Co, Hochtief, MAN, Shiseido, Silhouette, T-Mobile, Toshiba, Toyota, voestalpine.



CELUM wurde 1999 in Linz gegründet und beschäftigt heute mehr als 100 MitarbeiterInnen an Standorten in Österreich, Deutschland, Frankreich, der Slowakei und den USA.



Bild: Alexander Kiel, Partner Manager DACH Sitecore, Michael Sahlender, Chief Business Officer CELUM, Andreas Kämmer, Geschäftsführer comspace, Gerd Laski, Director Partnermanagement CELUM und Marc O. Schneider, VP Sales Sitecore auf der dmexco 2017 (v.l.n.r.)



Bildnachweis: CELUM

Downloads zu dieser Pressemitteilung: