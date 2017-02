comspace Solution Architect Friederike Heinze ist Sitecore MVP 2017

(press1) -- Bielefeld, 14. Februar 2017. Friederike Heinze aus dem Solution Architecture Team bei comspace darf sich ab sofort "Sitecore® Most Valuable Professional" (MVP) nennen. Damit gehört sie zu den zwei einzigen in Deutschland ausgezeichneten Sitecore Experten, die den begehrten Award des globalen Marktführers für Experience Management Software 2017 erhalten haben. Weltweit wurden insgesamt 215 MVPs in der Kategorie "Technologist" geehrt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr bereits zum elften Mal vergeben - für das comspace-Team und Kollegin Friederike Heinze ist es eine Premiere.



Besondere Auszeichnung der aktivsten Sitecore Experten weltweit

Das Sitecore MVP Programm würdigt einzelne Unterstützer und Fürsprecher in den Kategorien Technology, Digital Strategy, Commerce und Cloud, die ihre Begeisterung und ihr Fachwissen rund um Sitecore teilen, um positive Kundenerlebnisse zu schaffen und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Der Award ist eine Anerkennung der aktivsten Sitecore Experten rund um den Globus, die sich in Online und Offline Communities einbringen, um ihre Erfahrungen und ihr Know-how mit anderen Sitecore Partnern und Kunden auszutauschen. Andreas Kämmer, Geschäftsführung comspace GmbH & Co. KG, weiß das Engagement und die Verleihung sehr zu schätzen:



"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir mit Friederike Heinze eine Kollegin im Team haben, die diese besondere Auszeichnung erhalten hat. Das ist eine tolle Bestätigung - für sie als Sitecore Expertin, für das gesamte Team und natürlich für comspace als langjährigem Agenturpartner von Sitecore."



Ein Jahr lang exklusiver Zugang innerhalb der MVP Community

Mit dem Award können sich die Sitecore Experten nicht nur über das Privileg des Titels freuen, besonderer Mehrwert ist außerdem, dass allen MVPs ein Jahr lang Zugang zu exklusiven Informationen, Events und Foren rund um Sitecore gewährt wird. "Der fachliche Austausch im Rahmen des MVP Programms wird mit Sicherheit spannend und die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden auch unseren Kunden zugute kommen", sagt Friederike Heinze.



Erprobtes Team aus Sitecore Experten und "Gold Implementation Partner"

comspace bietet seit 2009 individualisierte und professionelle Sitecore-Lösungen an und unterstützt namhafte Kunden wie Aloys F. Dornbracht oder Kostal bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategie. Friederike Heinze ist als Solution Architect für die Überführung von Anforderungen in technische Lösungen im Projekt verantwortlich. Als Sitecore Expertin beobachtet sie Neuentwicklungen und Veränderungen auch über das Projekt hinaus und konzipiert verschiedene Anwendungsszenarien. Aktueller Schwerpunkt ist dabei die Evaluierung des Sitecore Data Exchange Framework am Beispiel von Celum. Weiterhin hat sie sich intensiv mit der Implementierung einer Hybris-Anbindung an Sitecore beschäftigt. Gewonnene Erkenntnisse werden allen Interessierten zur gemeinsamen Diskussion zur Verfügung gestellt: ob im Rahmen der Sitecore Usergroup, bei der comspace Gründungsmitglied ist, oder mit verschiedenen Beitragsserien im hauseigenen comspace Blog.



Über comspace:

comspace entwickelt digitale Lösungen für anspruchsvolle Projektanforderungen - mit hoher technischer Kompetenz, kontinuierlich geschulten Experten und großer Leidenschaft für das Online Business. Dabei setzt die Digitalagentur auf führende Content Management-, E-Commerce- und Digital Asset Management Systeme. Als Sitecore Gold Implementation Partner sorgt comspace zuverlässig für die individuelle Implementierung und Integration von CMS-Projekten und schafft Schnittstellen zu Drittsystemen. http://www.comspace.de



Weitere Informationen zum MVP Programm stehen unter folgendem Link zur Verfügung: http://www.sitecore.net/mvp

