Digitale Transformation 2019 - Alle wollen sie, doch wer macht sie richtig? 20 Beispiele, wie man Innovation in der Zukunft richtig umsetzt

(press1) 19. März 2019 - Am 4. und 5. Juli findet die Fachtagung Digitale Transformation 2019 für Führungskräfte im Marriott Hotel in Leipzig statt. Hier finden sich die Entscheidungsträger und Führungskräfte der größten Unternehmen des deutschsprachigen Raums zusammen, um die neuesten Best Practices der Bereiche Innovationsmanagement, Digitale Transformation und Change Management zu diskutieren.



Entscheidungsträger und Praktiker von Unternehmen wie Google, Merck, Siemens, ZDF, Deutsche Bank, Nestlé, Zurich, Allianz, Henkel, RWE, Deutsche Bahn, Voestalpine, TVNoir und viele mehr werden von unterschiedlichen Projekten berichten, Erfahrungen teilen und sich über verschiedene Herangehensweisen austauschen. Man sollte meinen, dass die Digitale Transformation ein ausgelatschter Schuh ist, jedoch befinden sich die Unternehmen nach jahrelanger Umsetzungsphase gerade jetzt an den entscheidenden Wendepunkten zum digitalen Unternehmen.



Beispielsweise wird Stefan Hentschel, Industry Lead Tech Industrial bei Google darüber referieren, wie bei der Digitalen Transformation aus einer neuen Unternehmenskultur nachhaltiges Wachstum werden kann. Yannick Sonnenberg, Digital Innovation Lead bei Henkel, wird mit seiner spannenden Fallstudie über die Wichtigkeit von Kooperationen mit Start-Ups sprechen. Katharina Berger, Innovation Evangelistin bei der Deutschen Bank, wird darüber berichten, wie Design Thinking bei der agilen Transformation unterstützen kann. Insgesamt werden 30 einzigartige Erfahrungsberichte der führenden Unternehmen für zwei spannende Kongresstage sorgen und Grundlage für ein hochwertiges Networking bilden.



In der begleitenden Fachausstellung werden die Teilnehmer sich zudem über die neuesten Produkte und Lösungen für Herausforderungen des digitalen Wandels informieren können.



Besuchbar ist die Digitale Transformation 2019 entweder vor Ort in Leipzig oder auch online. Für den Besuch aus dem eigenen Büro benötigt man nur einen manetch Unlimited-Zugang, der einem Zugriff auf die kompletten Präsentationen als Video und PDF sämtlicher manetch-Events ermöglicht.

